Matteo Ranieri ha concluso il suo percorso a Uomini e donne. Il tronista ligure, nel corso dell'ultima registrazione di questa settimana del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, ha deciso di coronare il suo sogno d'amore con Valeria, scegliendola come nuova fidanzata.

Al rush finale, quindi, Federica ne è uscita sconfitta da questa situazione e le polemiche di alcuni fan non sono mancate. Dopo la scelta, infatti, il tronista ligure è stato tacciato di aver "avuto paura" perché Federica ha già una figlia.

Anticipazioni Uomini e donne: Matteo Ranieri ha scelto Valeria

Nel dettaglio, il percorso di Matteo Ranieri a Uomini e donne è stato uno dei più chiacchierati di questa ultima edizione.

Il tronista, dopo essersi lasciato alle spalle la fine della relazione con Sophie Codegoni, ha accettato la proposta di Maria De Filippi di rimettersi in gioco per cercare l'amore della sua vita in trasmissione.

Al rush finale sono arrivate due pretendenti: da un lato Federica, presente fin dalle primissime puntate del percorso di Matteo e dall'altro la bella Valeria, che pur essendo arrivata in corso d'opera, è riuscita ad avere la meglio.

Il verdetto finale della scelta di Matteo Ranieri, infatti, rivela che il tronista ha deciso proprio di chiudere il percorso con Valeria e quindi di coronare con lei questo sogno d'amore.

Federica 'rifiutata' alla scelta finale da Matteo Ranieri

Niente da fare per Federica che, subito dopo aver appreso il "verdetto finale", non ha nascosto la sua amarezza e la forte delusione per quello che è successo.

La ragazza, infatti, ha rimproverato Matteo, dicendogli apertamente che avrebbe potuto evitare determinati gesti, soprattutto nel corso delle ultime esterne, quando ormai aveva la situazione già chiara e sapeva che la sua scelta finale sarebbe stata Valeria.

Insomma Federica ha ammesso di essersi sentita presa in giro dal tronista e che si sarebbe aspettata maggiore sincerità.

Ma cosa è successo dopo la scelta a Uomini e donne? Per Matteo e Valeria non sono mancate le critiche e le polemiche, in particolar modo nei confronti del tronista.

Alcuni fan polemici con Matteo e Valeria dopo la scelta a Uomini e donne

Il motivo? Alcuni fan della trasmissione di Maria De Filippi, ritengono che la sua scelta sia stata dettata dal fatto che Federica ha già alle spalle un suo vissuto e un suo trascorso.

La ragazza, seppur giovanissima, ha già una figlia e Matteo non ha mai nascosto che questa cosa un po' lo frenava.

"Ha scelto Valeria solo perché Federica ha già un figlio", scrivono i fan di Uomini e donne sui social dopo la scelta di Matteo, ritenendo che il tronista si sarebbe fatto frenare da questa situazione, temendo responsabilità in più.