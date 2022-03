Sta per tornare l'appuntamento con Don Matteo 13, la popolare fiction del giovedì sera che sarà in onda dal 31 marzo in prima visione assoluta.

Le anticipazioni rivelano che questa sarà la stagione in cui si assisterà all'uscita di scena di Terence Hill: il prete-detective più famoso del piccolo schermo uscirà di scena per lasciare spazio alla new entry, Don Massimo, interpretato da Raoul Bova.

Spazio anche alle vicende di Anna e Marco, interpretati da Maria Chiara Giannetta e Maurizio lastrico, che dovranno fare i conti con un terzo incomodo.

Le prime anticipazioni su Don Matteo 13: l'addio di Terence Hill

Nel dettaglio, le anticipazioni su Don Matteo 13 rivelano che la prima puntata è in programma giovedì 31 marzo su Rai 1.

Per i primi quattro appuntamenti, gli spettatori avranno ancora modo di rivedere Terence Hill nei panni del prete più famoso del piccolo schermo.

Successivamente, poi, Terence lascerà spazio alla new entry di questa tredicesima stagione: trattasi dell'attore sex symbol Raoul Bova, che andrà a vestire i panni di Don Massimo e sarà il protagonista delle restanti quattro puntate della fiction di Rai 1.

Al centro delle trame di questi nuovi episodi di Don Matteo, ci saranno anche le vicende di Anna e Marco, una delle coppie più amate tra quelle che sono nate in questi anni all'interno della fiction.

Retroscena su Anna e Marco in Don Matteo 13

Per i due non sarà per niente semplice riuscire a tenere vivo e vegeto il loro amore e, nel corso delle prossime puntate della tredicesima stagione, si ritroveranno ad affrontare una prova molto difficile, dato che faranno i conti con una terza persona che potrebbe metterli in crisi.

A svelare un po' di retroscena su quello che succederà nella tredicesima stagione della fiction, sul rapporto tra Anna e Marco, ci ha pensato l'attrice Maria Chiara Giannetta in una recente intervista concessa al programma "Da noi a ruota libera", condotto da Francesca Fialdini.

"Ci saranno delle new entry nella storia e si affronterà un argomento molto interessante, che è l'amicizia tra uomo e donna", ha svelato l'attrice che veste i panni di Anna.

Le parole di Maria Chiara Giannetta sull'addio di Terence Hill alla fiction

"Sono due persone che crescono con tutte le sovrastrutture che avete visto, il livello comico sarà più alto", ha svelato poi l'attore Maurizio Lastrico.

Parlando poi dell'addio di Terence Hill, Maria Chiara Giannetta ha ammesso di non aver partecipato alle riprese delle scene finali perché è una di quelle persone che "non ama gli addii".

"Gli ho mandato un messaggio, ma ci rincontreremo", ha ammesso l'attrice di Anna parlando dell'amatissimo attore che veste i panni di Don Matteo.