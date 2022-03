Le nuove puntate di Uomini e donne in onda tra prossimamente su Canale 5 vedranno Ida Platano e Alessandro dirsi addio. Sarà la dama bresciana a chiudere la conoscenza scoppiando in lacrime. Nuovi pianti anche per Pinuccia, ancora una volta attaccata da Tina Cipollari. Federica Aversano tornerà a corteggiare Matteo Ranieri.

Ida chiude con Alessandro nelle prossime puntate di U&D

Prossimamente su Canale 5 andranno in onda le puntate relative alle ultime due registrazioni del 9 e 10 marzo. Secondo a quanto riportano le anticipazioni riportate dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, Ida Platano e Alessandro Vicinanza chiuderanno la loro conoscenza.

Da quanto si apprende, pare sia stata la dama bresciana a troncare con il cavaliere di Salerno. Non si conoscono i motivi di questa decisione, visto che solo poco prima, Ida si dichiarerà innamorata. Sta di fatto che ognuno andrà per la sua strada. Mai nella vita mai dire mai, potrebbe anche non essere un addio definitivo.

Ida Platano in lacrime, si consola ballando con Umberto di Amici

A Uomini e donne Ida sembrerà disperata dopo aver lasciato Alessandro. La dama sarà in lacrime e a questo punto, sarà Maria De Filippi a tentare di risollevarle il morale. In studio entrerà Umberto Gaudino, il ballerino professionista di Amici, il quale farà ballare una salsa a Ida Platano. Riuscirà il ballerino a far tornare il sorriso a Ida?

In attesa della messa in onda della puntata, non è ancora ben chiaro il motivo per il quale Ida abbia deciso di troncare con Alessandro. Sempre nelle nuove puntate di Uomini e donne, ci sarà una nuova forte discussione tra Armando Incarnato e Diego Tavani. Pare che il battibecco tra i due nascerà per il fatto che Armando starà uscendo con Alessandra, una dama che in precedenza era uscita anche con Diego.

Anticipazioni U&D: Pinuccia in lacrime, Federica torna per Matteo

A Uomini e Donne continueranno i battibecchi anche tra Tina Cipollari e la dama 80enne Pinuccia. Ormai l'opinionista ha preso di mira la signora di Vigevano e non perde occasione per criticarla in ogni puntata. Anche nei nuovi appuntamenti, quindi, si vedrà Pinuccia finire in lacrime dopo le accuse di Tina.

Pare però, che ci sarà un riavvicinamento tra la dama e Alessandro visto che balleranno insieme. Per quanto riguarda il Trono Classico, ci sarà il ritorno in studio di Federica Aversano, la corteggiatrice di Matteo. Dopo averla eliminata, Ranieri cambierà idea e andrà a riprenderla. Peccato che nel frattempo, il tronista sarà uscito in esterna anche con Valeria e ciò non farà piacere a Federica. Per scoprire ulteriori dettagli su ciò che avverrà in studio, non resta che seguire i nuovi appuntamenti con Uomini e donne, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:45.