Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 14 a sabato 19 marzo ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Steffy dirà a Finn di averlo tradito con Liam e l'uomo chiederà alla donna se abbia intenzione di tornare con il suo ex marito. Forrester però dirà a Finnegan che la notte di passione con Spencer è stata solo un errore. Nel mentre Liam confesserà a Hope non solo del tradimento, ma anche che Steffy è in dolce attesa e lui potrebbe essere il padre.

Allo stesso tempo, anche la sorella di Thomas dirà a Finn di essere incinta.

Nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5, Carter dichiarerà a Zoe di essere innamorato di lei e per questo le proporrà di convolare a nozze. Nel frattempo, anche il dottor Finnegan dichiarerà tutto il suo amore a Steffy Forrester. La stilista sarà molto contenta da un lato per quanto detto dal suo fidanzato, però dall'altro si sentirà in colpa per averlo tradito con Liam. E infatti proprio per questo motivo, la figlia di Ridge confesserà a Finn di essere andata a letto con Spencer.

Poco dopo, Zoe apprenderà la notizia che Paris avrà accettato la proposta di lavoro alla fondazione Forrester.

A causa di ciò, la donna sarà molto seccata, in quanto nonostante abbia una storia d'amore con Carter, sarà gelosa del rapporto tra sua sorella e Zende.

Intanto, Finn dopo aver saputo di essere stato tradito da Steffy, chiederà alla donna se in cuor suo vorrebbe tornare con il suo ex marito, ma lei risponderà al dottore che la notte di passione con Liam è stata solo un errore che non si ripeterà più.

Successivamente, anche Liam confesserà ad Hope del tradimento, ma Logan per il bene dei suoi figlio deciderà di perdonare l'uomo, anche se sarà molto risentita da quanto successo. Spencer però dirà ad Hope anche che Steffy è incinta e che ci sono probabilità per cui lui potrebbe essere il padre del bambino che porta in grembo.

Allo stesso tempo anche la sorella di Thomas confesserà a Finnegan di essere in dolce attesa e che il padre potrebbe essere Spencer. Nel mentre, Paris confesserà a Zoe che non vorrà assolutamente lasciare la Forrester.

Infine, Thomas Forrester tornerà finalmente di nuovo al lavoro e subito si impegnerà nella realizzazione di nuovo progetti per la sua azienda. Invece, Liam e Steffy decideranno di incontrarsi per avere un confronto riguardo alla difficile situazione che stanno affrontando dopo essere andati a letto insieme.