Sabato 26 marzo è stata registrata la scelta di Matteo Ranieri a Uomini e donne. Il tronista ha deciso di lasciare il programma con Valeria Cardone. Su Instagram, Soraia Ceruti (corteggiatrice di Luca Salatino) ha postato un messaggio di sostegno per la non-scelta di Matteo. La ragazza ha fatto notare che Federica Aversano è stata fortunatissima ad avere "perso per strada" un uomo come Ranieri.

La frecciatina dell'ex corteggiatrice

Soraia Ceruti e Federica Aversano si sono conosciute negli studi di Uomini e Donne. La prima ha corteggiato Luca Salatino mentre la seconda Matteo Ranieri.

In seguito alla scelta di Matteo, Soraia ha deciso di pubblicare un messaggio per la corteggiatrice "scartata". Ceruti tra le stories su Instagram ha pubblicato uno scatto in compagnia di Federica. Poi l'ex corteggiatrice ha speso parole al miele: "Sei una donna con attributi grandi come una casa". Poi, Soraia ha lanciato una frecciatina velenosa all'ex tronista Ranieri: "Il meglio deve ancora venire e come disse qualcuno ti sei scansata un fosso".

Nel prosieguo del messaggio, Soraia ha confidato che non si sarebbe mai aspettata di incontrare un'amica come Federica nel dating show di Maria De Filippi. L'ex corteggiatrice ha rivelato che Aversano per lei è stata un'ottima spalla su cui piangere quando le cose non andavano bene con Luca Salatino: le due corteggiatrici spesso si sentivano fuori dal programma con lunghe telefonate.

Soraia e Federica: lo speciale rapporto

In una precedente intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, Soraia Ceruti aveva già speso parole di stima per Federica Aversano. L'ex corteggiatrice aveva ammesso che si è trattato di un colpo di fulmine tra le due: "Ci siamo sedute, ci siamo guardate e abbiamo iniziato a parlare".

L'ex protagonista del dating show di Canale 5 aveva confidato che le due sentono di essere molto legate per via delle "fregature" del passato prese in amore.

Soraia aveva rivelato che in assenza di Federica si era sentita spaesata in studio. Poi, l'ex corteggiatrice aveva fatto una promessa: "Se sta male, rinuncio al mio tempo con Luca".

La scelta di Matteo Ranieri

In occasione della registrazioni di Matteo Ranieri, sono state divulgate alcune anticipazioni. Il tronista ha deciso di uscire con Valeria Cardone dal programma Mediaset. Come spiegato dal giovane, il suo cuore ha cominciato a provare qualcosa quando è scoccato il primo bacio con Valeria.

Tuttavia, Matteo ha ammesso di non avere mai giocato con i sentimenti di Federica Aversano. Come trapelato dalle anticipazioni sulla scelta, la non-scelta ha dichiarato di essersi sentita presa in giro per l'atteggiamento di Ranieri.