Fra le protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip, sicuramente vi rientra Manila Nazzaro. La pugliese ha partecipato dall'inizio sino quasi al termine del Reality Show condotto da Alfonso Signorini e non si è mai tirata indietro esprimendo sempre le sue opinioni. Non sono mancate le amicizie che la foggiana ha creato all'interno della casa più spiata d'Italia, così come le discussioni e le antipatie. L'ex Miss Italia è stata ospite della trasmissione 'Verissimo' nella quale ha toccato anche l'argomento riguardante il legame con Katia Ricciarelli.

La replica di Manila alle parole di Katia sull'età

Nell'ultima puntata del talk show condotto da Silvia Toffanin, Manila Nazzaro ha parlato del rapporto con la cantante all'interno del GF Vip 6. Una relazione molto unita fra l'ex Miss Italia e la soprano inizialmente ma che, ad un certo punto della reclusione nel loft di Cinecittà, si è incrinata e non sembrano esserci i presupposti per ricucire quel bel legame nato sotto i riflettori. Così, la 44enne è ritornata a parlare dell'ex compagna d'avventura anche in merito a un discorso, fatto proprio da Katia Ricciarelli e riferito all'età. Infatti, secondo la cantante, Davide Silvestri meritava di trionfare rispetto a Nazzaro, nel programma targato Mediaset per una questione d'età.

A tal proposito, Manila Nazzaro ha replicato sottolineando che a 40 anni si è sentita rinata scoprendo che ci si può innamorare nuovamente e ricredere in valori quali la famiglia e l'amore. L'ex Miss Italia ha affermato poi che aveva perso la speranza di poter essere serena e felice ed è riuscita a riprovare una serie di bellissimi sentimenti.

Manila Nazzaro delusa da Ricciarelli

L'ex Miss Italia ha evidenziato di essere rimasta particolarmente delusa dal comportamento nella casa del Grande Fratello Vip 6 tenuto da Katia. Manila ha motivato la delusione perché alla cantante ha aperto il cuore raccontando di tutto. Alla precisa domanda della conduttrice Silvia Toffanin, la 44enne ha affermato: "Non ci siamo più risentite", aggiungendo di averne parlato anche con lo stesso Alfonso Signorini che prova un certo rammarico per quanto accaduto fra le due ex gieffine.

Secondo Manila vi erano molte similitudini con la soprano ma Katia Ricciarelli ha finito per avere un'altra visione della pugliese. D'altra parte, Nazzaro ha sottolineato che quanto dato alla soprano lo ridarebbe e che se ci dovesse essere un'altra possibilità di confrontarsi e parlare si è definita pronta a coglierla.

Manila e le amicizie nella casa del GF Vip 6

Sui legami nati all'interno della casa del GF Vip 6, Manila ha affermato di aver vissuto delle belle amicizie, citando per prima Miriana Trevisan definendola come la sua spalla. Manila ha anche parlato della vincitrice del programma Jessica Selassié e della sorella Lulù. Inoltre, rapporti belli sono nati con Sophie Codegoni e con Soleil Sorge. Con l'italo-americana, Manila ha vissuto 3 mesi un legame particolarmente stretto, successivamente si sono allontanate ma le vuole sempre molto bene.