Sono passate poche ore da quando è stata presentata una nuova tronista di Uomini e donne, una ragazza che da qui a fine maggio cercherà l'amore davanti alle telecamere di Canale 5. Dopo aver visto il video col quale Veronica Rimondi si è raccontata, molti fan del dating-show hanno storto il naso descrivendola come una persona antipatica a primo impatto. C'è anche chi ha anticipato che non guarderà le puntate del format che saranno dedicate alla new entry del Trono Classico e ai suoi futuri corteggiatori.

Primi commenti sulla nuova protagonista di Uomini e Donne

Sono bastati pochi minuti e un breve video di presentazione ad innescare una serie di critiche sulla nuova tronista di Uomini e Donne.

Da domenica 20 marzo, infatti, su Witty Tv è disponibile un filmato in cui Veronica Rimondi si racconta al pubblico e ai suoi futuri spasimanti, parlando del suo passato sia familiare che amoroso.

La stessa 26enne ha ammesso di non fare una buona impressione a primo impatto, e questo è proprio quello che è successo al suo debutto nel cast del programma di Maria De Filippi.

Tra gli spettatori che hanno ascoltato le sue prime parole da new entry del Trono Classico, tanti non sono rimasti stupiti piacevolmente da lei, anzi.

Una 'figlia di papà' nel cast di Uomini e Donne

Veronica si è descritta come una ragazza molto fortunata, una studentessa alla quale non è mai mancato nulla grazie alla famiglia sempre presente nel momento del bisogno. Queste parole hanno portato molti fan di Uomini e Donne a pensare che la giovane possa essere una "figlia di papà", un concetto che la diretta interessata non rinnega ma che non sposa al cento per cento.

Tra i pareri che i telespettatori del dating-show hanno espresso sui social dopo aver visto il video di presentazione della nuova tronista, spiccano quelli dei più critici e scontenti.

"Già mi sta antipatica. Quando c'è lei, non lo guardo", "Menomale che ci sono gli Over ad animare il tutto", "L'ha detto anche lei che all'inizio risulta antipatica, le dò ragione", "Per carità, troppo convinta", "Non sembra per niente simpatica", "Un flop già annunciato", Non mi piace", questi sono solo alcuni dei commenti negativi che sono stati scritti su Instagram sulla 26enne che d'ora in avanti affiancherà Luca e Matteo sulla poltrona rossa.

Trono a tempo per la new entry di Uomini e Donne

Insomma, Veronica sembra non convincere molti spettatori di Uomini e Donne ma, come lei stessa ha ammesso, il primo impatto non le gioca a favore e lei punta a conquistare il pubblico settimana dopo settimana facendosi conoscere.

Il percorso della ferrarese nel Trono Classico, però, sarà limitato. La ragazza è stata presentata a metà marzo e la stagione 2021/2022 del format Mediaset terminerà tra poco più di due mesi: a differenza degli altri tronisti, dunque, Rimondi non avrà moltissimo tempo per frequentare i corteggiatori ed eventualmente scegliere uno di loro come suo nuovo fidanzato.

Luca e Matteo, infatti, sono seduti sulla poltrona rossa da molti mesi e i loro percorso sono belli che avviati: entrambi i protagonisti della versione giovani della trasmissione, infatti, pare abbiano già individuato le due spasimanti da portare fino alla fine, soprattutto Ranieri che si divide a fatica tra Federica e Valeria.

La new entry Veronica dovrà cercare di sfruttare al meglio l'opportunità che la redazione le ha dato e contemporaneamente dovrà provare a far cambiare idea a quei fan che non l'hanno apprezzata dopo il video di presentazione caricato su Witty Tv quando il suo esordio sul piccolo schermo deve ancora andare in onda su Canale 5.