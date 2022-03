Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai dal 14 al 18 marzo, Nunzio dovrà fare i conti con una terribile delusione. Il ragazzo scoprirà, infatti, di non avere ottenuto il posto al Vulcano come lui sperava. Le anticipazioni rivelano inoltre che il giovane Cammarota finirà per scontrarsi con Samuel, proprio per motivi legati al lavoro.

Nel frattempo Roberto e Lara rimarranno spiazzati dall'improvviso ritorno a Napoli di Marina Giordano e Fabrizio Rosato.

Infine verrà dato ampio spazio alla crisi coniugale tra Raffaele e Ornella.

La storica coppia finirà per allontanarsi sempre di più e inoltre una donna potrebbe insinuarsi tra i due.

Un posto al sole, trame 14-18 dicembre: Nunzio litiga con Samuel

Nunzio (Vladimir Randazzo) e Samuel (Samuele Piccirillo) sono entrati in sintonia sin da subito. I due ragazzi sono diventati buoni amici, nonostante una forte differenza caratteriale, che anzi è diventato un punto di forza del loro legame. Purtroppo tale idillio pare però sia destinato a svanire presto. Le nuove trame rivelano infatti che i due finiranno per litigare, per motivi di lavoro. Le anticipazioni sottolineano che il figlio di Franco non verrà assunto al Vulcano come lui avrebbe desiderato, e che al suo posto verrà preso qualcun altro.

Che sia questo il motivo della lite tra i due ragazzi? Per scoprirlo bisognerebbe capire chi verrà assunto, dal momento che Samuel già lavora al Vulcano.

Un posto al sole, anticipazioni dal 14 al 18 dicembre: torna Marina

Nelle prossime puntate di Upas, Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti) rientreranno a Napoli.

A quanto pare la partenza non ha fatto bene ai due, che dovranno fare i conti con i soliti problemi che li avevano portati vicini alla rottura. Nel frattempo Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara (Chiara Conti) rimarranno spiazzati dal ritorno dell'imprenditrice Giordano, consapevoli del fatto che la donna potrebbe stravolgere i loro piani.

Un posto al sole, puntate dal 14 al 18 dicembre: Raffaele si avvicina alla mamma di Samuel

Dopo aver litigato con Ornella (Marina Giulia Cavalli) a causa di Diego (Francesco Vitiello), Raffaele (Patrizio Rispo) avrà modo di parlare con la madre di Samuel. Probabile che tutto avverrà per puro caso, durante il corso per sommelier al Vulcano, ma in ogni caso questo incontro avrà dei risvolti molto interessanti. Elvira (Giusi Cataldo) si mostrerà, infatti, una piacevole confidente e i due finiranno per entrare subito in sintonia. Non risulta chiaro cosa succederà quella sera, ma le anticipazioni sottolineano che Raf farà qualcosa di cui finirà per pentirsi.