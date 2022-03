Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà in onda dal 21 al 25 marzo saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Niko continuerà a tenere testa a Micaela e cercherà in ogni modo di impedirle di portare via con sé Jimmy. Nunzio si avvicinerà molto a Rossella mentre Chiara rischierà di ricadere nel tunnel della sua dipendenza. Per Speranza arriverà il momento di dimostrare a Samuel tutto il suo affetto ma un imprevisto farà cambiare i suoi piani. Roberto si avvicinerà nuovamente a Marina incuriosito dal suo comportamento.

Raffaele e Ornella continueranno a tenersi a distanza a causa delle loro divergenze.

La decisione di Niko

Niko, infastidito dallo strano comportamento di Micaela decisa a portarsi via Jimmy, prenderà una decisione del tutto inaspettata che lascerà tutti di stucco. Intanto Serena e Filippo decideranno di stare vicino alla ragazza appoggiandola a causa del duro periodo che dovrà affrontare per via della sua malattia. Nunzio invece troverà un po' di tranquillità accanto a Rossella, tra i due infatti si consoliderà un bel legame di amicizia. Continuerà senza sosta la guerra tra Niko e Micaela decisi a tenere con sé Jimmy, per questo motivo Poggi deciderà di gettare le basi per costruire la sua famiglia facendo precipitare Susanna in un clima di dubbi e perplessità al riguardo.

In casa Giordano continuerà a persistere un clima di freddezza tra Ornella e Raffaele divisi dalle loro diverse idee in merito alla gestione dei figli. Nemmeno la presenza di Viola li aiuterà ad allentare la tensione. Patrizio, di ritorno a Napoli, sarà chiamato a giudicare chi tra Samuel e Nunzio potrà prendere il suo posto di cuoco nella cucina del vulcano.

La trappola di Lara

Chiara continuerà a gestire con difficoltà i suoi impegni professionali ed anche a causa del suo difficile rapporto con Nunzio rischierà di ricadere nel tunnel della droga. Petrone rischierà di finire dritta nella trappola studiata per lei da Lara Martinelli e Roberto Ferri. Niko chiederà ancora una volta a Micaela di risolvere i loro problemi in maniera pacifica in modo tale da tranquillizzare anche Susanna.

Per Speranza arriverà il momento di dimostrare a Samuel tutto il suo affetto e per questo motivo la ragazza chiederà aiuto a Mariella per preparargli una serata speciale.

Le difficoltà di Bianca

Per Bianca arriverà il momento di affrontare una brutta minaccia che la metterà di cattivo umore. La bambina all'oscuro dei genitori dovrà affrontare una situazione piuttosto difficile. Roberto e Lara continueranno a portare avanti il loro piano di manipolazione ai danni della giovane Petrone. Nunzio invece deciderà di sorprendere la ragazza con una decisione del tutto inattesa. Un imprevisto manderà a monte la serata romantica organizzata da Speranza per il suo Samuel.

Silvia intanto si accorgerà dello strano comportamento di Bianca ignorando però la gravità di quanto le sta accadendo.

Fabrizio Rosato si preparerà ad affrontare l'udienza mentre Roberto approfitterà dell'occasione per avvicinarsi nuovamente a Marina. Samuel chiederà a Patrizio di poter usare il suo seminterrato ma scoprirà a malincuore che qualcun'altro ha occupato quel posto.