Il Paradiso delle Signore 6 prosegue la messa in onda con la puntata di martedì 15 marzo 2022 su Rai 1 alle 15:55 e su RaiPlay on demand, dove si possono vedere gli episodi in replica. Che cosa succede ora che Stefania ha scoperto di essere la figlia di Gloria? La giovane Colombo, dopo aver saputo la verità, è corsa via dal Paradiso con il cuore in gola e con le gambe tremanti, imbattendosi in Marco, che stava giusto raggiungendo il grande magazzino. Dopo un fortissimo abbraccio, Stefania gli ha confessato quanto scoperto, con un sottile filo di voce che ancora le rimaneva.

Arrabbiata, sconvolta e destabilizzata, Stefania ha chiesto ospitalità a Maria e Irene, che l'hanno accolta a braccia aperte. Nel frattempo, Dante continua a stuzzicare Vittorio sia sul piano professionale che personale. Ma non si fermerà di certo a questo. Lui e Fiorenza hanno in mente un piano diabolico per mettere in ginocchio Conti e tutto Il Paradiso.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 di domani martedì 15 marzo

Dante e Vittorio non si sono mai sopportati, figuriamoci ora che Romagnoli ha preso con un vile ricatto le quote del Paradiso di Umberto - che non ha ancora raccontato la verità a Conti, tra l'altro - e conquistato Beatrice.

La vendetta di Dante sarà lenta e inesorabile e lascerà senza parole i telespettatori, come ha anticipato lo stesso Luca Bastianello in una sua recente intervista.

Tra i due ci sarà uno scontro molto acceso e Vittorio non prenderà affatto bene l'iniziativa dell'odiato Romagnoli, presa per l'ennesima volta senza consultarlo. Dante ha deciso che la sfilata si farà al Circolo e non al Paradiso delle Signore. Si tratta della prima parte del piano ordito con Fiorenza.

Stefania scrive un telegramma

Le anticipazioni della nuova puntata Il Paradiso delle Signore di martedì 15 marzo raccontano che Stefania avrà modo di riflettere in completa solitudine nella foresteria di villa Guarnieri, dopo che Marco avrà accettato di aiutarla a nascondersi.

Qui, la giovane Colombo ripenserà ai momenti passati con Gloria, quando ancora non sapeva che fosse sua madre.

Decide poi di scrivere un telegramma per tranquillizzare Ezio, Veronica e Gemma. Chissà che Stefania non trovi la forza di perdonare Gloria, dopo che avrà saputo il resto della storia.

Gemma gelosa di Marco, spoiler Il Paradiso delle Signore 6

Infine, le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, svelano che Marco sarà costretto a declinare un invito di Gemma, ora che deve tenere nascosta Stefania a villa Guarnieri.

Inutile dire che la giovane Zanatta comincerà a insospettirsi, credendo che il suo fidanzato la stia allontanando di proposito.