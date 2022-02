La puntata di Un posto al sole andata in onda venerdì 11 febbraio non ha confermato solo che l'assenza di Angela durerà più del previsto, ma ha mostrato anche la partenza di Marina Giordano. Quest'ultima ha scritto una lettera molto sentita a Roberto, in cui gli dichiara il suo amore ma, sorprendentemente, anche la volontà di lasciare Napoli. Alla base della scelta non c'è solo la volontà di seguire suo marito Fabrizio in un momento, indubbiamente, difficile ma anche la consapevolezza dell'impossibilità di sostenere un rapporto duraturo con Ferri.

Un posto al sole: la lettera di addio di Marina

Nina Soldano ha postato uno stralcio della lettera di addio che Marina ha indirizzato a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). L'attrice ha scelto questo passaggio molto significativo: “Spero che un giorno capirai la mia scelta. Sei e sarai sempre l’amore della mia vita, ma questo è l’unico finale possibile per noi due".

Il messaggio è abbastanza chiaro: lei ama Ferri ma è consapevole del fatto che loro due non potranno mai essere felici assieme, perché, come rivelato poco dopo nella missiva, il rapporto è potenzialmente distruttivo per entrambi. Questo sembra dunque mettere la parola fine alla possibilità di rivedere assieme la storica "coppia", ma sarà davvero così?

Marina lascerà davvero Un posto al sole?

Upas: i fan già chiedono il ritorno di Marina Giordano

Nella nuova stagione di Upas, hanno già salutato la soap Michele, Angela, Patrizio e Vittorio quindi l'improvvisa partenza di Marina non è stata accolta benissimo dagli spettatori.

Consci soprattutto di quanto accaduto l'anno prima, i fan hanno mostrato molta preoccupazione per questo "addio".

Tra i vari messaggi sotto al post di Nina Soldano si può leggere: "Non andare via di nuovo Nina. Upas non è lo stesso senza di te" e ancora: "Marina non scherzare, torna al più presto" o Nina, ti prego non ci lasciare".

I messaggi sono più o meno tutti di questo tono, segno di un grande affetto dei fan per l'attrice.

Un posto al sole: Marina pronta a riprendere il suo posto

Comunque è giusto chiarire subito che l'attrice Nina Soldano, così come Claudia Ruffo, tornerà in Un posto al sole. Al momento però non ci sono date certe su questi due rientri. Per quanto riguarda Marina, va detto che l'attrice che le presta il volto si è già vista sul set in questi giorni, segno che l'addio questa volta non sarà lungo come quello del 2021.

Occorrerà prestare attenzione, nel frattempo, a quello che combinerà Roberto Ferri, adesso che è rimasto senza la sua storica compagna e socia. L'uomo infatti riprenderà, presto, alcune sue vecchie abitudini e sposterà le sue mire verso Chiara Petrone (interpretata da Alessandra Masi).