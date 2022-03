È ormai palese, l'interesse di Jessica Selassiè per il nipote di Costantino della gherardesca, Barù. L'uomo continua il suo tira e molla e con la ragazza non è mai stato chiaro fino in fondo. Alcuni suoi atteggiamenti avuti nelle ultime settimane hanno infatti mandato in confusione gli stessi telespettatori e fans della coppia. Tra baci, massaggi, coccole e avvicinamenti, a volte sembra che Barù abbia intenzioni serie tanto da comportarsi come fosse fidanzato. Jessica dal suo canto non demorde, vuole conquistare il suo cuore e farlo capitolare, ma lo chef a parole pare sia stato chiarissimo.

Chiacchierando con Jucas ha infatti spento le speranze della sorella di Lulù.

Barù dichiara che non frequenterà Jessica Selassiè fuori dal reality: 'È un'amica'

Ieri sera Jucas senza mezzi termini ha posto delle domande precise a Barù, circa il suo rapporto con Jessica Selassiè. Il gieffino in maniera molto chiara e sintetica gli ha risposto che tra lui e la princess non potrà mai esserci nulla. Ha poi aggiunto addirittura che non le piace e che difficilmente fuori dalla casa del Grande Fratello Vip potranno continuare a frequentarsi. Il nipote di Costantino della gherardesca ha inoltre dichiarato che tra di loro non potrà nascere alcuna storia d'amore. Queste le sue parole che non lasciano spazio ai dubbi: "Se c'è qualcosa con Jessica?

No, non c'è nulla, sono io che non voglio." E poi ancora: "Non mi piace." Barù ha detto che secondo lui, la ragazza vuole di più, ma terminata l'avventura nel reality, ognuno andrà per la propria strada. Il vippone ha affermato che con lei ride, scherza, si diverte, ma solo in amicizia.

Barù e le dichiarazioni passate sulla princess Jessica Selassiè

Già in passato, Barù aveva parlato di Jessica e del rapporto che li lega dentro la casa più spiata d'Italia. Chiacchierando con gli altri inquilini aveva dichiarato che per la sorella di Lulù non nutre quell'interesse che lo spinge ad andare oltre, altrimenti le avrebbe già dato un bacio.

Anche in quest'occasione aveva ribadito di vederla solo come un'amica e che fuori tra loro non poteva esserci nulla di più. Barù aveva poi precisato di non voler illudere nessuno e di provare per lei lo stesso affetto che può provare per Soleil Sorge. Il nipote di Costantino della gherardesca aveva poi confessato che quando abbraccia Jessica le piace, ma soltanto come un contatto fisico umano. Intanto, la ragazza ignara di queste dichiarazioni spera che tra loro possa nascere qualcosa che vada oltre il semplice rapporto di amicizia. Cosa ne penserà ora di queste importanti parole pronunciate dallo chef Barù a Jucas Casella?