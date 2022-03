Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 28 marzo al 1° aprile alle 20:45 su Rai3, sono previste grandissime novità per gli abitanti di Palazzo Palladini. Le nuove anticipazioni rivelano che Ornella e il dottor Crovi avranno un duro scontro in ospedale, mentre Viola e Patrizio organizzeranno una cena per far riappacificare i loro genitori.

In una storyline dai toni molti cupi e inquietanti, la piccola Bianca si troverà al centro di un gioco pericoloso nel web.

Per finire, Guido Del Bue scoprirà, grazie a Silvia, che qualcuno dei suoi collaboratori non si sta comportando in modo corretto.

Un posto al sole, anticipazioni dal 28 marzo al 1° aprile: scontro tra Crovi e la dottoressa Bruni

Ornella (Marina Giulia Cavalli) non ha mai avuto un buon rapporto professionale con il dottor Crovi (Mauro Racanati). I due hanno avuto divergenze in altre occasioni ma, adesso, a quanto pare si scontreranno molto duramente. Le anticipazioni rivelano, infatti, che i due medici avranno un'animata discussione in reparto, anche se non si conoscono le motivazioni precise che li porteranno allo scontro. Nel frattempo ci sarà spazio anche per Viola (Ilenia Lazzarin). La ragazza, infatti, grazie all'aiuto di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) proverà ad organizzare una cenetta con l'intento di far riappacificare sua madre e Raffaele (Patrizio Rispo), ma ci riuscirà?

Un posto al sole, trame 28 marzo - 1° aprile: un collaboratore di Guido si comporta male

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Silvia (Luisa Amatucci) avviserà Guido (Germano Bellavia) che un suo collaboratore non si sta comportando correttamente. Le anticipazioni svelano che il vigile Del Bue si convincerà del fatto che qualcuno abbia le "mani lunghe".

In attesa di capire di cosa si tratti, resta da capire chi sarà la persona incriminata e se, effettivamente, sia colpevole o meno.

Un posto al sole: Bianca corre un grave pericolo

Nei prossimi episodi di Upas, Bianca (Sofia Piccirillo) inizierà ad assumere un atteggiamento sempre più strano e inquietante. La bambina apparirà cupa e introversa ma il primo vero campanello d'allarme avverrà quando la piccola farà qualcosa di molto bizzarro nei confronti di Silvia.

Le anticipazioni rivelano che, inizialmente, Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) non capiranno cosa stia succedendo, ma in seguito verrà svelata la verità. La piccola Boschi è caduta vittima di una challenge nel web che la spinge a compiere azioni contro la sua volontà. Non ci sono molti dettagli su questa storyline e non è chiaro fin dove si spingerà questa sfida, ma sta di fatto che la bambina sarà in serio pericolo.