Nuovo appuntamento con le anticipazioni su Un posto al sole, la soap opera in onda su Rai 3.

Le trame delle puntate previste dal 28 marzo all'1 aprile rivelano che Michele Saviani e Angela Poggi faranno ritorno a Napoli dopo alcune settimane di assenza. Riccardo Crovi, invece, sarà ai ferri corti con Ornella Bruni (Marina Giulia Cavalli) sul luogo di lavoro.

Anticipazioni Un posto al sole puntate fino all'1 aprile: Angela e Michele fanno ritorno a Napoli

Le anticipazioni di Un posto al sole sulle puntate trasmesse fino all'1 aprile annunciano uscite di scena e graditi ritorni all'interno delle vicende ambientate a Napoli.

Scendendo nei dettagli, Angela farà ritorno a Napoli dove dovrà vedersela con una situazione a dir poco complicata. La donna, infatti, sarà protagonista di vari litigi con suo marito Franco. Una situazione, che porterà i due coniugi a trascurare la figlioletta Bianca, che finirà al centro di una pericolosa web challenge.

Tuttavia, non sarà l'unico ritorno che movimenterà gli abitanti di Palazzo Palladini. In particolare, Michele Saviani farà ritorno a casa dopo essere stato per alcuni mesi a Milano per motivi di lavoro. Sarà in questo frangente che il giornalista capirà che sono cambiate diverse cose durante la sua assenza. Il padre di Rossella apprenderà in particolare che Giancarlo ha ormai preso il suo posto accanto a Silvia.

Patrizio si trasferisce in Spagna

Ma non ci saranno soltanto ritorni, visto gli spettatori dovranno salutare Patrizio Giordano, interpretato da Lorenzo Scarcinelli. L'attore ha deciso di intraprendere nuovi sfide lavorative dopo molti anni trascorsi sul set napoletano.

Per questo motivo, nella soap, il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) deciderà di lasciare Napoli per trasferirsi in Spagna, lasciando una situazione molto delicata in famiglia, visto che Ornella e suo padre saranno alle prese con una grave crisi coniugale.

Riccardo ha un accesso confronto con Ornella

Inoltre, ci sarà spazio per Riccardo Crovi: il dottore dell'ospedale di Napoli entrerà in competizione con Virginia (Desiree Noferini), la moglie cardiologa molto sicura di sé. Una situazione, che porterà i due ex coniugi ad avvicinarsi notevolmente. Ovviamente, tale vicinanza non sarà vista di buon occhio da Rossella (Giorgia Gianetiempo).

Infine Riccardo si renderà protagonista di un acceso confronto con Ornella Bruni, alle prese con alcuni problemi di coppia.