Ursula Bennardo, con il compagno Sossio Aruta, è stata ospite della puntata di Uomini e donne andata in onda il 28 febbraio. La coppia, tra alti e bassi, sta insieme già da quattro anni e a unirli ancora di più c'è la figlia Bianca. Il matrimonio si sarebbe dovuto tenere il prossimo giugno, ma vista l'ultima crisi che ha colpito la loro storia, che adesso è ormai alle spalle, Ursula ha deciso di aspettare ancora un po' di tempo. La coppia ha raccontato la vita che conduce lontana dalle telecamere, suscitando alcune polemiche su Twitter, ma non per la storia raccontata, bensì per l'aspetto fisico dell'ex dama del trono over.

"Irriconoscibile", ha scritto qualcuno, affermando che Ursula si sarebbe troppo lasciata andare ai ritocchini estetici. La donna non ci ha pensato due volte a metterci la faccia e ha deciso di replicare in prima persona.

Leoni da tastiera contro Ursula

Dopo la partecipazione a Uomini e Donne, Ursula è stata giudicata da alcuni hater per l'aspetto fisico, sottolineando che il possibile ricorso alla chirurgia estetica avrebbe portato più danni che benefici. Dando per scontato che Bennardo abbia fatto molti ritocchini, alcuni utenti hanno attaccato la compagna di Sossio, che intervenuta per mettere in chiaro la sua posizione.

Senza smentire né confermare i ritocchini, Ursula ha ripostato sulle sue storie su Instagram la risposta all'ennesimo commento ricevuto sotto il video in cui viene riproposta la sua ospitata al dating show di Maria De Filippi.

Una risposta indirizzata tutti gli insulti ricevuti.

La replica dell'ex dama del trono over di Uomini e Donne

"Tu hai problemi come tanti come te! Pensate che un personaggio pubblico sia oggetto da giudicare! Che schifo e non vi vergognate neanche a metterci la faccia! Giudicare un aspetto fisico è umiliante. Purtroppo la cattiveria esiste e siete voi", ha scritto Ursula facendo trasparire attraverso le sue parole tutto il fastidio provato per la situazione.

'Cattivi, volgari, repressi, instabili, superficiali, meschini!', ha proseguito l'ex dama appellando gli hater come "leoni da tastiera". Poi ha chiuso il suo pensiero affermando che il lato peggiore di queste persone è quello interiore. Insomma, una replica dura ma necessaria secondo Bennardo, che ha poi aperto un sondaggio per le sue fan chiedendo se secondo loro aveva fatto bene o meno a dire la sua. Chi la sostiene non potrà che stare dalla sua parte.