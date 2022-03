La relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo è nata negli studi di Uomini e Donne quattro anni fa e si è rinsaldata dopo aver superato tensioni e incomprensioni. La famiglia si è allargata con Bianca che è venuta alla luce dopo la proposta di nozze dell'ex calciatore. Dopo la crisi dello scorso settembre la coppia è tornata in trasmissione raggiante e pronta ad affrontare nuove sfide con entusiasmo. Il napoletano, originario di Castellammare di Stabia, ha riferito di aver iniziato a lavorare in un distributore di benzina ma che il suo obiettivo resta quello di tornare sul rettangolo verde per iniziare la sua carriera da allenatore.

In attesa di accomodarsi in panchina, Sossio ha esordito come attore nel film Uno strano week end al mare che vede anche Giorgio Manetti tra i protagonisti. Dall'altra parte Ursula Bennardo ha spiegato che l'ultima discussione l'ha portata ad allontanarsi da Aruta per qualche giorno e che, nonostante la ritrovata armonia, ha deciso di rinviare il matrimonio . "Avremmo dovuto sposarci a giugno ma dopo quello che è accaduto ho preferito rinviare. Al momento non ci sono i presupposti per le nozze e voglio fare questo passo con entusiasmo e senza paure".

La coppia è tornata negli studi di Uomini e Donne nel corso della puntata del 28 febbraio. "Veniamo da un periodo di crisi ma poi ci sono stati dei grandi miglioramenti" - ha spiegato l'ex dama del trono over che ha sottolineato che il compagno si sta impegnando a smussare alcuni lati del suo carattere. Il napoletano ha raccontato che dopo aver passato le scarpe al chiodo spera di nel mondo del calcio come allenatore.

"Ci sono state diverse trattative ma non sono andate a buon fine ma spero di iniziare questa nuova avventura nella prossima stagione. Per il momento sto continuando a giocare in una squadra amatoriale" - ha affermato Sossio che ha raccontato di aver iniziato a lavorare in un distributore di benzina a Palagiano (provincia di Taranto).

"Qualcuno mi ha preso in giro in maniera poco educata per il nuovo impiego perché sono convinti che partecipare al GF Vip o a Uomini e donne significa diventare ricco e famoso e che non si può fare un lavoro del genere. Qual è il problema? Mica sto andando a rubare" - ha aggiunto Aruta riscuotendo il consenso del pubblico in studio.

Maria De Filippi ha stuzzicato Sossio Aruta sul suo esordio cinematografico nel film Uno strano week end al mare. "Il mio ruolo è quello del delinquente ed il mio boss è Giorgio Manetti. Ho il compito di andare a rapire le donne. Mi sono divertito tantissimo ed a maggio mi hanno chiamato per farne un secondo" - ha precisato l'ex calciatore che ha precisato che la pellicola è uscita soltanto in due sale (a Firenze e Casoria).

Non sono mancati i commenti ironici di Gianni Sperti e Tina Cipollari che ha stuzzicata Gemma Galgani. Dalle nuove esperienze professionali alla vita di coppia con il napoletano che ha spiegato che la loro relazione è andata in crisi a settembre.

"Abbiamo litigato, lei mi ha cacciato di casa e per farle un dispetto l'ho reso pubblico ed ho sbagliato. Dopo dieci giorni senza vederci siamo tornati insieme" - ha precisato Sossio con Ursula che ha aggiunto di aver deciso di rinviare le nozze programmate a giugno. "Al momento non ci sono i presupposti per il matrimonio. Voglio essere più sicura ed ora aspettiamo che le cose vadano meglio per poter vivere in maniera più emozionante quel momento" - ha chiosato l'ex dama di Uomini e Donne.