Cresce l'attesa per la finale del Grande Fratello Vip 6 e per la proclamazione del vincitore assoluto di quest'anno. L'ultima puntata ci sarà il prossimo lunedì 14 marzo 2022 in prime time su Canale 5 e, in queste ore, impazzano i sondaggi e i pronostici su chi potrebbe avere la meglio a questo rush finale.

In testa alle preferenze e alle quote degli scommettitori, impazzano le principessine Jessica e Lulù: ad oggi, infatti, sono loro le due candidate in pole position per avere la meglio a questa finalissima.

Lulù e Jessica candidate alla vittoria del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, le quote per il vincitore del Grande Fratello Vip 6 al momento vedono leggermente in vantaggio la principessina Lulù, il cui trionfo all'ultima serata del reality show è quotato a 2,50.

A seguire c'è sua sorella Jessica, la cui vittoria è quotata a 3 anche se, nelle ultime ore, complici alcune confessioni che ha fatto nella casa di Cinecittà, le sue quotazioni sono in forte rialzo.

Jessica si è ritrovata al centro di una serie di accesi scontri con sua sorella Lulù: quest'ultima l'ha punzecchiata rinfacciandole che non deve permettersi di paragonarsi a sua mamma e smentendo il fatto che si sarebbe sempre "messa da parte" per il bene delle sorelle.

Jessica potrebbe battere Lulù alla finale del GF Vip e vincere

Parole che hanno ferito Jessica, la quale si è ritrovata a vivere dei momenti di sconforto all'interno della casa del GF Vip, al punto da crollare in lacrime.

Ebbene, l'atteggiamento provocatorio di Lulù nei confronti di sua sorella, ha scatenato non poche polemiche tra i fan social del reality show, molti dei quali si sono schierati in difesa di Jessica, puntando il dito contro il modo di fare fin troppo autoritario dell'altra principessina.

Ecco perché, in vista del gran finale di questo Grande Fratello Vip 6, Lulù potrebbe vedersi scippare dalle mani la vittoria, in favore di sua sorella Jessica, che potrebbe riuscire ad avere la meglio al televoto conclusivo del 14 marzo.

Soleil fuori dal podio del vincitore del GF Vip 6

Sul podio di questa finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini, inoltre, potrebbe piazzarsi anche l'attore Davide Silvestri (vittoria quotata a 3,5) che in queste settimane non ha nascosto il suo desiderio di arrivare al rush finale di questo GF Vip e di riuscire a conquistare anche la vittoria.

Fuori dal podio, invece, almeno secondo i pronostici e i sondaggi di queste ore sul vincitore del Grande Fratello Vip 6, ci sarebbe Soleil Sorge.

Le quotazioni dell'ex protagonista di Uomini e donne sarebbero in netto calo rispetto ai mesi scorsi, motivo per il quale ci sarebbero poche chance affinché Soleil riesca a vincere questa edizione.