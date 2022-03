Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 1 con la fiction Vostro Onore e, le anticipazioni sulle puntate finali d questa prima stagione, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Vittorio Pagani che, nel corso delle prossime puntate della Serie TV, proverà in tutti i modi a difendere il segreto di suo figlio e a far sì che non finisca in prigione o, peggio ancora, che possa essere vittima di una spietata vendetta.

Anticipazioni Vostro Onore finale: Vittorio vuole proteggere suo figlio

Nel dettaglio, le anticipazioni legate al finale di Vostro Onore rivelano che Vittorio Pagani cercherà in tutti i modi di difendere suo figlio e di evitare che i sospetti per la morte di Diego Silva, figlio di Lucas, noto criminale a capo della gang dei Latinos condannato proprio da suo padre, ricadano su di lui.

Vittorio, infatti, sa bene che pur essendo stato un incidente stradale, i Silva non ci penserebbero su due volte ad ammazzare Matteo se scoprissero che è lui l'artefice di quello che è accaduto.

Vittorio lo sa molto bene e, proprio per questo motivo, cercherà in tutti i modi di depistare le indagini e di fare in modo che non venga mai fuori la verità su quello che è accaduto, in modo tale da evitare il peggio a suo figlio.

Sara mette nei guai Vittorio e Matteo: anticipazioni Vostro Onore finale

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni sull'atteso finale della prima stagione di Vostro Onore, rivelano che a tramare alle spalle di Vittorio, ci penserà l'ispettrice Sara Vichi.

La donna, infatti, è determinata a voler scoprire tutta la verità e vuole fare in modo che si scopra chi è il vero responsabile della morte del figlio di Silva.

E, in vista del finale di questa prima stagione, Sara non si farà problemi a dichiarare i suoi sospetti e i suoi dubbi sul conto del giudice Vittorio Pagani, nonostante i due siano amici.

Insomma, il segreto custodito da Vittorio verrà messo in bilico dalle indagini di Sara, la quale rischierà di mettere nei guai non solo il giudice ma anche suo figlio, dato che se la verità su Matteo dovesse venire a galla, significherebbe condannarlo ad una morte certa.

Buoni ascolti per il debutto di Vostro Onore su Rai 1

Insomma un finale che si preannuncia adrenalinico e ricco di colpi di scena quello di Vostro Onore, che saluterà il pubblico della rete ammiraglia entro la fine di marzo.

Intanto, la prima delle quattro puntate trasmessa questa settimana in tv, ha registrato un'ottimo ascolto. La media, infatti, è stata di oltre 4,2 milioni di fedelissimi spettatori in prime time, con uno share che ha toccato quasi il 19% ed ha permesso alla fiction con Stefano Accorsi di avere la meglio nella sfida auditel.