Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Vostro Onore, nella terza puntata della prima stagione che andrà in onda lunedì 14 marzo in prima serata su Rai 1 alle 21:25, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, il lavoro di giudice di Vittorio sarà sempre più in pericolo, in quanto per aiutare suo figlio sta commettendo una serie di reati. Nonostante ciò, Pagani non si pentirà di nulla perché, in questo episodio, per lui c'è una cosa positiva cioè quella che sta recuperando un rapporto con suo figlio.

Nel mentre, Salvatore vorrà sparire per un qualche tempo, ma per fare ciò avrà bisogno dell'aiuto del suo amico giudice.

Matteo vorrà allontanare Camilla dalla sua vita

Nella terza puntata di Vostro Onore che andrà in onda lunedì 14 marzo, Ludovica continuerà a difendere Nino e, a un certo punto, l'avvocato verrà a sapere dalla madre del ragazzo che, la sera del furto, il giovane aveva ricevuto una chiamata da Salvatore. Proprio per questo motivo, Ludovica inizierà a pensare che Nino non gli abbia detto tutta la verità.

Nel frattempo, Matteo e Camilla saranno sempre più vicini, in quanto tra i due ci sarà una certa intesa. Il figlio del giudice però temerà che la ragazza possa scoprire il suo segreto e per questo proverà ad allontanarla dalla sua vita a tutti i costi.

Invece, Salvatore arresterà uno dei collaboratori del clan di Filippo Grava, per essere visto nuovamente di buon occhio dai suoi colleghi.

Salvatore farà perdere le sue tracce per un periodo

Poco dopo però Filippo Grava vorrà corrompere a tutti i costi il marito di sua sorella, anche se l'ispettore della Dia non cederà e anzi farà perdere le sue tracce per un periodo.

Nel mentre, le indagini continueranno e tra Vittorio e Matteo si creerà una nuova complicità tra padre e figlio.

Intanto, Pagani si ritroverà a dover aiutare il suo amico Salvatore che verrà ferito e quindi lo porterà in una casa sua in un posto di vacanza, per far sì che l'uomo non sia sotto gli occhi di tutti.

Allo stesso tempo, Matteo si ritroverà a dover affrontare un'ulteriore situazione che sarà per lui del tutto inaspettata.

In particolare, l'ex ragazza del figlio del giudice Chiara avrà un malore a scuola e quindi verrà portata d'urgenza in ospedale. Matteo andrà anche lui in ospedale per capire cosa sia successo alla sua ex.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva di Vostro Onore, per scoprire ulteriori novità sulle vicende del giudice Vittorio Pagani e di suo figlio Matteo che da un lato dovrà nascondere di aver commesso un reato e continuare la vita di tutti i giorni, però dall'altro si ritroverà a dover affrontare anche problemi di cuore che complicheranno le cose.