Katia Ricciarelli non è più una concorrente del GFVip, ma continua ad essere al centro dei commenti. In un'intervista di coppia, Antonella Elia ha commentato in modo negativo il percorso della cantante lirica all'interno della casa di Cinecittà. A tal proposito l'ex opinionista del Reality Show ha chiesto di non essere paragonata alla 76enne.

Elia spara a zero su Ricciarelli

Al settimanale Chi, in edicola mercoledì 2 marzo, Antonella Elia ha rilasciato un'intervista con il suo compagno Pietro Delle Piane. L'ex concorrente ed ex opinionista del GFVip ha sparato a zero sull'atteggiamento mostrato da Katia Ricciarelli all'interno della casa di Cinecittà: "Ne ha dette di tutti i colori in malo modo".

Antonella sostiene che Katia non abbia fatto una bella figura davanti alle telecamere: "Ha detto cose tremende a Lulù e Miriana, quella non è libertà". Secondo la showgirl piemontese, Ricciarelli è apparsa agli occhi dei telespettatori come una donna che non ama le donne proprio come dicevano sul suo conto.

Infine, la diretta interessata ha chiesto al giornalista di non paragonarla caratterialmente a Katia Ricciarelli.

Il commento sul triangolo Duran-Belli-Sorge

Durante l'intervista Antonella Elia ha confidato di essere sollevata per non avere ricoperto il ruolo di opinionista del GFVip 6. La diretta interessata ha confidato che non avrebbe reagito in modo positivo nel vedere le immagini del triangol amoroso tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge: "Mi fa orrore, sono all'antica".

Pietro Delle Piane invece, ha criticato solamente Alex Belli. Secondo il doppiatore, Belli ha messo in atto una strategia per creare dinamiche all'interno del reality show: "Non è un bravo attore, non sa recitare..."

I possibili vincitori per Antonella e Pietro

Secondo Antonella Elia il GFVip 6 poteva essere vinto da Nathalie Caldonazzo.

Stando al giudizio della showgirl, l'eliminazione della 52enne romana è stata come una doccia fredda: "Dice quello che pensa senza filtri, non me l'aspettavo". Pietro Delle Piane invece, ha ammesso di fare il tifo per Soleil Sorge: secondo lui la influencer italo-americana ha sempre cercato di mettersi in gioco senza maschere.

Prima di concludere l'intervista, la coppia ha parlato dei prossimi progetti di vita. Dopo i vari tira e molla, i due non vedono l'ora di convolare a nozze: Pietro ha già fatto due proposte di matrimonio alla sua amata, di cui una il giorno del suo compleanno. A breve, la coppia ha rivelato che ci sarà una terza proposta e in attesa dei fiori d'arancio la coppia volerà per un mese in Polinesia per una vacanza romantica.