Sabato 16 aprile si rinnova l'appuntamento in prime time con il serale di Amici 21. Le anticipazioni rivelano che non mancheranno le nuove sfide dirette tra gli allievi che sono riusciti ad accedere al "giro di boa" di questa fortunata edizione del talent show di Maria De Filippi.

Chi è stato eliminato al termine del quinto appuntamento di questa settimana, in onda sabato sera in tv? Ancora non è noto, ma al ballottaggio finale sono finiti Carola e Dario.

Quinta puntata serale Amici 21, anticipazioni: prevista una sola eliminazione

Nel dettaglio, le anticipazioni della quinta puntata serale di Amici 21 in onda questo sabato sera su Canale 5, rivelano che anche questa settimana i 10 allievi che sono rimasti all'interno della scuola, hanno dovuto affrontare delle sfide per accaparrarsi un posto alla prossima puntata dello show.

Al termine della quinta puntata, c'è stato un solo eliminato ad abbandonare definitivamente il cast dello show di Maria De Filippi.

Il ballottaggio finale ha visto protagonisti Carola e Dario: uno dei due dovrà abbandonare definitivamente il cast del serale al termine di questa puntata, ma il verdetto finale non è stato svelato al termine della registrazione.

Ecco chi è andato al ballottaggio della quinta puntata di Amici 21

Le anticipazioni sulla quinta puntata di Amici 21, infatti, rivelano che Maria De Filippi avrebbe svelato il responso soltanto al termine delle riprese e quindi quando tutti gli allievi sarebbero rientrati di nuovo in casetta.

Gli spettatori, quindi, scopriranno il verdetto finale al termine della puntata in onda sabato 16 aprile nel prime time di Canale 5.

Una quinta puntata che sicuramente non deluderà le aspettative dei numerosissimi spettatori e fan della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, ormai vicina alla finalissima.

Si avvicina la finalissima di Amici 21, ma l'ultima puntata potrebbe slittare

L'ultima puntata dello show, infatti, sarebbe fissata per il prossimo 14 maggio 2022, giorno in cui si svolgerà anche la finalissima di Eurovision Song Contest, che quest'anno si svolgerà a Torino.

Con molta probabilità i due eventi non si sfideranno in tv e non si esclude, quindi, che la finalissima di Amici 21 possa essere anticipata oppure posticipata di qualche giorno, per evitare lo scontro diretto contro l'atteso show musicale internazionale condotto su Rai 1 da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

In attesa di scoprire quella che sarà la programmazione definitiva del talent show di Maria De Filippi, i fan potranno godersi la messa in onda di questo quinto appuntamento in onda sabato 16 aprile dalle 21:30 circa sulla rete ammiraglia Mediaset.