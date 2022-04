Gemma Galgani sta perdendo spazio a Uomini e donne. La dama torinese, che per anni ha dominato la scena ed è stata al centro dell'attenzione delle dinamiche del dating show di Maria De Filippi, da un po' di tempo appare spenta e meno presente del solito.

Complice l'assenza di cavalieri che partecipano in trasmissione per conoscerla, Gemma appare sempre meno e, nel corso dell'ultima puntata trasmessa su Canale 5, Tina Cipollari non ha perso occasione per punzecchiarla e sbottare contro la sua "nemica giurata".

Gemma Galgani sempre meno presente a Uomini e donne

Nel dettaglio, da un po' di settimane ormai Gemma Galgani non è più la vera protagonista di Uomini e donne.

La dama torinese sembra aver perso il suo appeal, complice anche l'assenza di nuovi pretendenti che partecipano al programma per conoscerla.

E così, dopo anni in cui è stata al centro della scena per intere puntate del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, Gemma appare sempre più defilata e ormai quasi messa da parte.

Una situazione che non è passata inosservata ai tantissimi fan social che seguono e commentano la trasmissione, molti dei quali hanno addirittura temuto che questa "assenza" nelle dinamiche, anticipasse una possibile uscita di scena dal cast del trono over.

Tina sbotta e bacchetta Gemma Galgani

Anche Tina Cipollari non si è fatta problemi a sbottare e bacchettare la dama torinese. Durante l'ultima puntata trasmessa su Canale 5, la celebre opinionista del programma, ha sottolineato il fatto che Gemma fosse ormai assente, alludendo al fatto che ormai non farebbe più neppure le sue trionfanti entrate in studio, con tanto di sfilata e passerella.

"Gemma tu sempre più pigra ti sei fatta. Sempre più pigra. Seduta lì e non ti muovi più", ha esclamato Tina rivolgendosi verso la sua "nemica" storica a Uomini e donne, la quale è rimasta in silenzio ed ha incassato il colpo.

"Non fa la passerella con la musica", ha ribadito ancora Gianni Sperti evidenziando il fatto che ormai Gemma non entra più in studio come la vera "star" del programma di Canale 5.

Ida e Riccardo al centro della scena a Uomini e donne

In attesa di scoprire se Gemma tornerà a prendersi il centro la scena nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne previste per questa stagione, al centro dell'attenzione continuano ad esserci le vicende di Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere, infatti, ha scelto di chiudere la frequentazione con una nuova dama che ha conosciuto in questi giorni proprio nel programma e, subito dopo, ha chiesto di poter ballare con la sua ex storica, Ida Platano.