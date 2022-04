Nella giornata di mercoledì 13 aprile si è svolta la registrazione della quinta puntata del serale. Nel corso delle riprese ci sono stati colpi di scena e non sono mancate le esibizioni dei cantanti e della scuola di Maria De Filippi. A tal proposito, nella serata di sabato 16 aprile, soltanto un allievo lascerà il talent show di Canale 5. Infatti, le anticipazioni rivelano che Carola Puddu e Dario Schirone sono finiti al ballottaggio finale e il nominativo di chi dovrà lasciare la trasmissione verrà comunicato in televisione.

Amici 21, quinta puntata: solo un eliminato, Carola e Dario al ballottaggio

A differenza delle prime quattro puntate del serale di Amici, nella quinta puntata del talent show ci sarà un cambiamento importante. Le indiscrezioni rivelate in rete, riguardo la registrazione di mercoledì 13 aprile rivelano che soltanto un alunno lascerà la scuola, anziché due. A tal proposito, la scuola perderà un ballerino. Infatti, Carola e Dario sono finiti al ballottaggio finale e, durante le riprese non è stato eliminato nessuno. Al momento, pertanto, non è chiaro se sarà la maestra Celentano a perdere la sua ballerina o se sarà Veronica Peparini dovrà rinunciare all'unico ballerino che le è rimasto in squadra.

Amici 21, registrazione del 13 aprile: Serena salvata, Alex vince la prova Tim

Durante le riprese di Amici del 13 aprile, inoltre, Serena ha dovuto mettersi alla prova e tentare di fare il possibile per non lasciare la scuola. Infatti, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che, oltre a Carola e Dario, anche Serena è finita al ballottaggio.

La ballerina di Raimondo Todaro, però, è stata salvata per prima. Nel frattempo, Alex è riuscito a vincere l'ambito premio Tim. Inoltre, durante la quinta puntata del serale, non sono mancate le esibizioni di cantanti e ballerini.

Amici 21: i guanti di sfida della quinta puntata del serale

Nelle puntate pomeridiane del talent show di Canale 5, andate in onda sul piccolo schermo nei pomeriggi dell'11 e del 12 aprile, erano stati annunciati i guanti di sfida.

In particolar modo, Rudy Zerbi aveva affermato di volere vedere come se la sarebbe cavata Sissi, contro Luigi. L'insegnante di canto aveva proposto ai due allievi il brano di Giorgio Gaber: "Destra-Sinistra". Invece, Lorella Cuccarini aveva pensato di mettere alla prova Luigi ed Lda, contro Sissi e Alex, nel pezzo di Elisa: "Se piovesse il tuo nome". Al momento, non è chiaro se i ragazzi si siano esibiti in queste sfide e quale sia stato l'esito della competizione. L'unica cosa certa, al momento, è che il talent perderà uno dei ballerini rimasti in gara. Non resta che attendere la serata di sabato 16 aprile per scoprire quale sarà il secondo allievo a dovere lasciare il talent show di Maria De Filippi e chi si salverà fra Carola e Dario.