Colpo di scena nel corso della quinta puntata del serale di Amici 21, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che si sta avviando ormai verso le battute finali di questa edizione.

Durante l'ultima puntata trasmessa su Canale 5, la conduttrice ha voluto fare uno scherzetto ad Albe e Dario, i due concorrenti finiti allo spareggio.

Maria ha fatto credere loro che ci sarebbe stata una nuova doppia eliminazione dal serale ma questa non era la realtà dei fatti. E, nel momento in cui Albe lo ha scoperto, non l'ha presa per niente bene tanto da sbottare contro la padrona di casa del talent show.

Maria De Filippi 'crudele' ad Amici 21 e Albe sbotta

Nel dettaglio, durante la messa in onda della quinta puntata di Amici 21, Dario e Albe si sono ritrovati ad affrontarsi al duello finale, convinti che uno dei due sarebbe stato eliminato definitivamente dallo show.

Questo, infatti, è ciò che Maria De Filippi ha fatto credere ai due allievi del talent, i quali hanno affrontato la sfida finale con una fortissima carica emotiva.

E così, durante le loro performance, Albe e Dario non hanno trattenuto le lacrime, entrambi provati da questa eliminazione.

A un certo punto, però, Maria De Filippi è uscita allo scoperto: la conduttrice di Amici 21 ha svelato ai due allievi che si trattava di uno scherzo, dato che questa settimana ci sarebbe stata una sola eliminazione al termine della quinta puntata del serale.

Albe perde le staffe con Maria De Filippi

La reazione di Albe non si è fatta attendere: il cantante ha sbroccato contro la padrona di casa del talent show, senza trattenersi.

"Ma non potevi dirmelo prima, mi sono c... sotto", ha sbottato Albe contro De Filippi che ha chiesto scusa per lo scherzetto crudele fatto ai due allievi.

"Mi sono c.. sotto. Maria ma stiamo scherzando?", ha ribattuto ancora il cantante del team guidato dalla prof Anna Pettinelli che non ha per niente gradito lo scherzetto di Maria ad Amici 21.

Carola eliminata dalla quinta puntata di Amici 21

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché al termine di questa quinta puntata del serale di Amici 21 di sabato sera, c'è stato spazio anche per l'eliminazione vera, del tutto inaspettata della ballerina Carola.

Al termine dello show è stata l'allieva della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ad avere la peggio contro Dario e quindi a dover dire addio per sempre allo show di Canale 5.

Un duro colpo per tutti i fan del talent show Mediaset: in moltissimi hanno polemizzato sui social, puntando il dito contro le scelte della giuria per l'eliminazione di una delle ballerine considerate tra le più brave e talentuose di questa ventunesima edizione.