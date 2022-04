La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta volgendo al termine e c'è grande attesa per scoprire come finiranno le vicende dei protagonisti della fiction di Rai 1. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di martedì 26 aprile ci saranno importanti novità e colpi di scena. A tal proposito, Irene sosterrà la sua amica Stefania, nel momento del bisogno. Infatti, Cipriani ascolterà le confidenze che la figlia di Ezio le farà in merito al ricatto che le ha fatto Gemma. Nel frattempo, Marco vorrà fare la proposta di fidanzamento ufficiale alla giovane Colombo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 26/4: Stefania si confida con Irene

Stefania e Irene non sono soltanto colleghe, ma anche grandi amiche. Cipriani, nell'ultimo periodo, è stata molto vicina alla sua amica e l'ha spronata a non perdere l'occasione di vivere la sua storia d'amore con Marco. Di Sant'Erasmo, infatti, ha lasciato Gemma quando ha capito di essere innamorato della sorellastra della sua fidanzata. Stefania, però, ha preferito in un primo momento rinunciare al grande amore, per non fare del male alla figlia di Veronica. Purtroppo il già instabile rapporto fra la figlia di Ezio e Gemma si deteriorerà ulteriormente, quando la giovane Zanatta scoprirà la relazione fra i due giornalisti.

A quel punto, la Venere ricatterà la giornalista e Stefania sarà messa di fronte a una decisione e dovrà scegliere se proteggere sua madre o vivere la sua storia d'amore con Marco. La giovane Colombo avrà bisogno di sostegno e di avere qualcuno accanto in un momento così difficile della sua vita e, pertanto, nell'episodio de Il Paradiso delle signore del 26 aprile, si confiderà con Irene.

Il Paradiso delle signore, trama 26/4: Irene sa che Stefania è ricattata da Gemma

Stefania parlerà a cuore aperto a Irene e confesserà alla collega del negozio di moda di essere stata ricattata da Gemma. Cipriani, a quel punto, scoprirà che Zanatta ha chiesto a Colombo di lasciare perdere Marco, altrimenti avrebbe denunciato Gloria.

La figlia di Ezio sarà alle strette e dirà tutta la verità a Irene. Purtroppo le anticipazioni trapelate in rete sull'episodio che andrà in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di martedì 26 aprile non rivelano se Cipriani prenderà qualche provvedimento contro la collega, per difendere la sua amica.

Il Paradiso delle signore, episodio 26/4: Marco vuole fare la proposta a Stefania, ma la figlia di Ezio vuole lasciarlo

Nel frattempo, Marco non perderà le speranze di potere vivere liberamente la storia d'amore con Stefania e farà di tutto per farle capire di avere intenzioni serie con lei. A tal proposito, il nipote di Adelaide vorrà fare la proposta di fidanzamento ufficiale alla figlia di Ezio, ma le cose non andranno bene.

Infatti, la figlia di Gloria prenderà una decisione dolora e sarà intenzionata a lasciare Marco, per salvare sua mamma. Non resta che attendere gli episodi finali della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, per scoprire se per Marco e Stefania ci sarà il lieto fine.