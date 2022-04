Mancano poco più di 24 ore alla messa in onda della quinta puntata del serale di Amici. Dato che l'appuntamento che sarà trasmesso in tv il 16 aprile è stato registrato mercoledì scorso, si sa già cosa è successo in studio e chi è stato eliminato. Il ballottaggio della serata è stato a tre per la prima volta quest'anno: la giuria è stata chiamata a esprimere una preferenza tra Serena, Dario e Carola. La meno votata è stata la ballerina classica che, dopo circa sette mesi, ha dovuto lasciare la scuola tra il risentimento dei fan e del pubblico in generale.

Tutte le notizie sul prossimo appuntamento con Amici

Domani, sabato 16 aprile, andrà in onda la quinta puntata serale di Amici 21. Dopo circa un mese di sfide e doppie eliminazioni, Maria De Filippi ha deciso di spiazzare il pubblico di Canale 5 riducendo le esclusioni ad una sola a settimana. Nel corso della registrazione di mercoledì scorso, dunque, al termine di ogni manche di gara un allievo è andato al ballottaggio per decretare l'unico addio della serata.

La prima partita è stata vinta dal team Zerbi-Celentano e Dario è finito a rischio (Albe è stato salvato dalla giuria dopo un'emozionante esibizione); poi è toccato a Serena raggiungere il compagno di categoria dopo che la sua squadra ha perso sempre contro il gruppo capitanato da Rudy e Alessandra (in questo caso, i giudici hanno preferito Alex e Sissi alla danzatrice pugliese).

La terza a finire allo spareggio, è stata Carola: la ballerina classica ha perso il confronto con LDA e Luigi, per questo, ha dovuto sospendere temporaneamente la sua corsa verso la finalissima di metà maggio.

Le prove del quinto serale di Amici

Il ballottaggio della quinta puntata serale di Amici 21, è stato combattuto e per nulla scontato nel suo esito.

Dopo aver visto Carola, Dario e Serena esibirsi, i tre giudici non sono riusciti a dare un verdetto immediato su quale allievo salvare immediatamente dall'eliminazione. Le anticipazioni che da qualche giorno circolano sul web, fanno sapere che Stefano, Stash ed Emanuele Filiberto inizialmente avevano votato ognuno per un talento diverso, costringendo Maria De Filippi a rivedere il meccanismo della gara.

La conduttrice, infatti, ha chiesto ai giurati di uscire per qualche minuto dallo studio per accordarsi sul ragazzo/a da portare avanti nella competizione. Rientrati davanti alle telecamere, i tre hanno salvato Serena e hanno chiesto di rivedere Carola e Dario per scegliere l'unico escluso della serata.

L'esito del confronto nella casetta di Amici

Al termine dei cavalli di battaglia dei ragazzi a rischio, tutti sono rientrati in casetta e lì hanno atteso il verdetto dello spareggio della quinta puntata. Gli spoiler che da mercoledì sera impazzano in rete, fanno sapere che la giuria ha deciso di mandare avanti Dario ed eliminare definitivamente Carola. La ballerina di danza classica, dunque, è l'unica allieva a lasciare la scuola di Amici sabato 16 aprile dopo circa sette mesi di permanenza nel cast fisso del programma.

Dopo aver saputo dell'esclusione della giovane Puddu dal talent-show, tantissimi fan si sono esposti sui social network per protestare: un parere che stanno condividendo in tanti, è che prima di Carola sarebbero dovuti uscire altri alunni meno talentuosi come Nunzio, Albe o la stessa Serena, che invece la giuria ha apprezzato. La sesta puntata del serale sarà registrata mercoledì prossimo e le squadre si presenteranno in studio con queste formazioni: Luigi, LDA e Michele per Zerbi-Celentano, Alex, Sissi, Nunzio e Serena per Cuccarini-Todaro, Albe e Dario per Pettinelli-Peparini.