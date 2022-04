Archiviata la sesta puntata del Serale di Amici 21, su Instagram, Fabrizio Prolli - ex ballerino professionista del talent show di Maria De Filippi - ha commentato le performance dei ballerini. In particolare il 36enne ha speso delle critiche nei confronti di Nunzio Stancampiano, mentre Leonardo Lini (allievo eliminato da qualche settimana) avrebbe meritato di restare all'interno del programma.

La stoccata al ballerino latinista

Nella puntata trasmessa il 23 aprile Nunzio - allievo di Raimondo Todaro - ha vinto il ballottaggio finale contro LDA. Un utente ha chiesto a Fabrizio Prolli cosa pensasse del "salvataggio" del ballerino di latino-americano da parte della giuria.

Secondo il 36enne, l'allievo di Rudy Zerbi sembrava voler andare via da Amici 21: "E' bravo, sentiremo parlare ancora di lui".

In merito alle performance di Nunzio, Prolli ha avanzato delle critiche: "Non lo trovo più interessante. Ora mi annoia, dopo che ha ballato dico ok, carino. Ma poi?". Poi il coreografo ha ammesso di non avere gradito neanche il "passo a due" di Serena e Nunzio nelle vesti di Sandra e Raimondo: "Se fossero rimasti dentro al letto sarebbe stato meglio".

Un utente ha sostenuto che il ballerino di latino-americano sia stato arrogante nei confronti della maestra Celentano. Secondo Prolli, la maestra di danza classica ha detto una grande verità: "Ad oggi gli allievi si sentono già coreografi e si sentono migliori degli insegnanti che hanno davanti".

Per il 36enne, i ragazzi di Amici 21 dovrebbero apprendere tutto quello che gli viene insegnato all'interno della scuola. Nel mettere in dubbio gli insegnamenti dei coach, invece, i ragazzi non fanno altro che bloccare la loro crescita artistica e personale: "Ci sarà sempre al mondo qualcuno che ha qualcosa da insegnarci".

Il commento sugli altri ballerini

Nel commentare le esibizioni degli altri ballerini, Fabrizio Prolli ha elogiato Michele: "E' bellissimo quando fa classico, neoclassico e contemporaneo. Non dovrebbe fare le robe di Broadway".

Per quanto riguarda il percorso di Serena, il 36enne si è augurato che la ballerina arrivi alla finale di Amici 21.

Prolli è convinto che se l'allieva di Raimondo Todaro continuerà a studiare come si deve, riuscirà a fare della danza il suo mestiere.

Cosa pensa il coreografo dei 'metodi' della maestra Celentano

Un utente ha fatto notare al coreografo che si può insegnare ai ragazzi di Amici 21 senza denigrarli e offenderli come spesso fa la maestra Celentano. Secondo Prolli, alcuni ragazzi dopo due o tre anni pensano di essere giù dei bravi ballerini e non ritengono di non aver bisogno di dare nulla. Stando al punto di vista dell'ex ballerino professionista di Amici di Maria, ogni tanto serve uno "scossone" per far tornare con i piedi per terra gli allievi.

Tuttavia, Fabrizio Prolli ha precisato che non deve mai mancare il rispetto da entrambe le parti.