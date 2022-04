Prosegue su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 25 a venerdì 29 aprile, Ornella e Raffaele si allontaneranno sempre di più e l'uomo si avvicinerà ad Elvira. Inoltre Rossella crederà ai pettegolezzi nati in merito a Crovi e Virginia, mentre Marina offrirà il suo aiuto a Chiara.

Il rapporto tra Ornella e Raffaele si fa complicato

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 25 aprile, Stefano e Riccardo avranno un diverbio che porterà a delle problematiche anche sul piano professionale.

Intanto Ornella dovrà fronteggiare una difficile situazione non solo in ospedale, ma pure con Rossella. Il rapporto con Raffaele, invece, potrebbe deteriorarsi sempre di più. Inoltre la prima notte d'amore tra Samuel e Speranza potrebbe essere rimandata, a causa di un imprevisto dell'ultimo minuto.

Nell'episodio di martedì 26 aprile, Raffaele sarà molto triste per come sta andando il suo rapporto matrimoniale. Ornella, infatti, passerà molto tempo in ospedale. Nel frattempo Rossella apprenderà che Crovi le ha raccontato una notizia importante, mentre Roberto sentirà la mancanza di Marina. Quest'ultima cercherà di non pensare al marito e si adopererà nel difendere Chiara e Nunzio [VIDEO]. Tra le altre cose Speranza tenterà di liberarsi dalla forte influenza del padre con il supporto di Samuel.

Espedito però userà due armi segrete.

Marina vuole impedire che Ferri e Lara vendano l'albergo dei Petrone

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 27 aprile, Lara e Ferri saranno ben contenti della vendita dell'albergo del gruppo Petrone. Intanto Chiara assumerà una scelta particolarmente complessa, che pure Nunzio faticherà a condividere.

Inoltre Rossella crederà alle dicerie sorti su Virginia e Riccardo. Samuel invece si troverà in forte difficoltà, dopo che Espedito si presenterà al palazzo insieme ai fratelli di Speranza.

Nella puntata di giovedì 28 aprile, Chiara ha scelto di rivelare tutto e Nunzio adesso dovrà optare se restarle accanto, oppure allontanarsi da lei.

Nel frattempo, Giordano si prodigherà affinché Ferri e Lara non vendano l'albergo dei Petrone, mentre Viola proverà a far tornare un poco di serenità nella storia di Ornella e Raffaele, ma con risultati poco positivi. In tutto questo Samuel e Speranza potranno finalmente essere felici, senza nessuno possa impedirglielo. Tra Rossella e Riccardo proseguiranno gli scontri.

Giuditta ha un interesse per Renato

In base agli spoiler di venerdì 29 aprile, Marina cercherà di fermare in tutti i modi i loschi piani di Lara e Roberto. Intanto Raffaele si avvicinerà ad Elvira, ma il portiere dovrà porre rimedio ad una situazione imbarazzante. Infine Renato capirà che Giuditta ha un interesse nei propri riguardi e farà una mossa a suo vantaggio. Una visita inattesa però farà modificare i suoi propositi iniziali.