Gaffe di Emanuele Filiberto Di Savoia sulla messa in onda del serale di Amici 21. Il giudice di questa edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, sui social si è reso protagonista di un piccolo "incidente di percorso", che non è passato inosservato ad un altro giurato dello show.

Trattasi di Stefano De Martino che, dopo aver preso atto della gaffe del suo collega, non ha perso occasione per "bacchettarlo" e rendere poi tutto visibile sui social.

Emanuele Filiberto, gaffe sulla messa in onda della terza puntata di Amici 21

Nel dettaglio, prosegue l'appuntamento con il serale di Amici 21 di cui nei giorni scorsi è stata registrata la terza puntata di questa edizione che sta ottenendo un grande successo dal punto di vista auditel.

Emanuele Filiberto, nel corso della giornata di venerdì 1 aprile, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, in compagnia di Stefano De Martino, ricordando ai fan l'appuntamento previsto in serata con il talent show di Maria De Filippi.

Il giurato dello show non si è reso conto dell'errore fatto, dato che il serale di Amici 21 va in onda di sabato sera e non di venerdì.

Nella foto, aveva taggato anche il suo collega Stefano De Martino che, dopo essersi accorto della gaffe, non ha perso occasione per fargliela notare.

Stefano De Martino interviene dopo la gaffe di Emanuele Filiberto

"Principe, buonasera. Oggi è venerdì": è questo il messaggio che l'ex marito di Belen Rodriguez ha mandato al suo collega, facendogli presente che aveva commesso un errore nel fare l'annuncio per la terza puntata del serale di Amici 21.

E così, a quel punto, Emanuele Filiberto ha cancellato la foto precedentemente pubblicata sui social, aggiornandola con il giorno esatto della messa in onda del talent show su Canale 5.

Insomma una piccola gaffe che non è passata inosservata neppure ai telespettatori che seguono il serale di Amici 21, molti dei quali quasi "impauriti" da un possibile cambio programmazione del programma di Maria De Filippi.

Ma cosa succederà in questa terza puntata del serale, prevista sabato 2 aprile in tv? Le anticipazioni rivelano che ci saranno delle modifiche per quanto riguarda la giuria dello show.

Cambio giuria al serale di Amici 21: le novità della terza puntata

Questa settimana, infatti, in studio non ci sarà Stash: il cantante ha contratto il Covid-19, motivo per il quale non ha potuto prendere parte alle riprese della terza puntata.

Al suo posto, Maria De Filippi ha scelto di puntare su un ex giudice del programma, che conosce molto bene il meccanismo del serale.

Trattasi dell'attrice Sabrina Ferilli che, in questa terza puntata di Amici 21, sarà giudice speciale per una sera al fianco di Emanuele Filiberto e Stefano De Martino.