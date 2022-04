Grandi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate di Uomini e donne, previste ad aprile 2022 su Canale 5.

Le anticipazioni sulla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, rivelano che si assisterà al ritorno di uno dei cavalieri più discussi e amati dal pubblico. Trattasi di Riccardo Guarnieri, che tornerà ad essere di nuovo un protagonista del trono over e avrà modo di rivedere la sua ex Ida Platano.

Spazio poi ai soliti battibecchi tra Tina e la dama Pinuccia: ancora una volta, le due protagoniste di U&D, si ritroveranno ai ferri corti in studio.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri: anticipazioni Uomini e donne aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di aprile, rivelano che in studio si assisterà al ritorno di Riccardo Guarnieri.

Dopo un lungo periodo di assenza, il cavaliere del trono over, per lungo tempo fidanzato con Ida Platano, rimetterà piede in trasmissione per mettersi di nuovo in gioco e sperare di trovare la sua anima gemella.

Una presenza che, sicuramente, non passerà inosservata e che potrebbe riaccendere di nuovo quei sentimenti, al momento sopiti, di Ida Platano, la quale non ha mai nascosto di aver provato delle emozioni fortissime con Riccardo, tanto da considerarlo uno dei più importanti tra quelli incontrati in trasmissione.

Ida Platano commossa dal ritorno del suo ex Riccardo Guarnieri a U&D

Le anticipazioni di Uomini e donne di aprile 2022, rivelano che nel momento in cui Riccardo rimetterà piede in trasmissione, la reazione di Ida non si farà attendere.

La dama ammetterà di essere commossa ed emozionata nel rivedere il suo ex fidanzato a distanza di un bel po' di tempo dalla fine della loro turbolenta relazione, che aveva fatto sognare gli spettatori del programma di Canale 5.

Come se non bastasse, tra Ida e Riccardo nel corso della registrazione che verrà trasmessa ad aprile in tv, c'è stato anche un ballo di coppia.

Bruno e Vincenza addio, Tina vs Pinuccia: anticipazioni Uomini e donne aprile

Insomma, i due si sono ritrovati subito molto vicini e, a questo punto, resta da capire se decideranno di riprendere in mano le redini del loro rapporto, oppure se entrambi vorranno voltare pagina definitivamente.

E poi ancora, gli spoiler di queste nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà una discussione tra Bruno e Vincenza, che porterà alla fine della loro relazione. I due, infatti, comunicheranno la decisione di voler restare amici.

In studio, poi, ci sarà spazio anche per una nuova accesa discussione tra Pinuccia e Tina: le anticipazioni del programma rivelano che le due si sono ritrovate per l'ennesima volta ai ferri corti, l'una contro l'altra.

Durante l'ultima registrazione del programma, inoltre, non si è parlato di Veronica, la nuova tronista che sembra non aver convinto del tutto il pubblico che segue la trasmissione Mediaset.