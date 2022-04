La prof Alessandra Celentano continua ad essere al centro della scena ad Amici 21, Anche in questa edizione, la temutissima insegnante di danza classica non perde occasione per emettere i suoi giudizi al vetriolo nei confronti dei ballerini che non ritiene all'altezza della situazione.

Una di queste è Serena, tra le allieve più chiacchierate e al tempo stesso criticate dalla prof Celentano. In queste ore, a puntare il dito contro l'insegnante ci ha pensato una ex allieva della trasmissione di Maria De Filippi. Trattasi di Agata Reale che, ai tempi della sua partecipazione ad Amici, venne duramente bacchettata e criticata dalla prof per il suo "collo del piede".

La prof Celentano scatena polemica al serale di Amici 21

Nel dettaglio, durante queste prime puntate del serale di Amici 21 la prof Celentano ha emesso dei verdetti a dir poco negativi nei confronti di Serena che, secondo lei, non ha il fisico idoneo per fare la ballerina.

Parole che hanno scatenato accese polemiche sia in studio che tra i fan stessi della trasmissione di Maria De Filippi, i quali hanno sottolineato che la prof stesse esagerando.

Anche Stefano De Martino, che veste i panni di giudici del serale, non ha nascosto il fatto che questa volta la prof Celentano abbia esagerato così come Raimondo Todaro che, durante le puntate dello show di Canale 5, cerca di difendere in tutti i modi la sua allieva.

Insomma, la prof Celentano continua ad essere al centro del dibattito e in queste ore, a schierarsi contro ci ha pensato anche una ex allieva del talent show di Maria De Filippi.

L'ex allieva Agata si scaglia contro la prof Celentano ad Amici 21

Trattasi di Agata Reale, protagonista di una delle passate edizioni del programma, la quale venne "messa alla berlina" dalla prof per il suo "collo del piede".

"Mi diceva continuamente il collo del piede non è da ballerina", ha ricordato Agata intervistata dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

"Alessandra preferisce fare il personaggio e assicurarsi un posto fisso in tv, piuttosto che fare l'insegnante", ha dichiarato ancora l'ex allieva di Amici.

"Negli anni ha rovinato la vita a tanti ballerini", ha aggiunto ancora Agata che non si è fatta problemi a sparare a zero contro la prof di danza classica.

Il consiglio di Agata a Serena per affrontare il serale di Amici 21

A tal proposito, Agata ha voluto dare un consiglio a Serena che, ad Amici 21, sta subendo le pesanti critiche della prof Celentano.

"Serena è una ragazza molto tranquilla e anche combattiva, ma è normale che dopo tanti mesi e la tensione del talent, cominci a sentire un po' di pressione", ha ammesso Agata che conosce bene questo tipo di sensazione.

"La invito a non guardare in faccia nessuno: continui a dare il massimo per raggiungere il suo obiettivo", ha dichiarato Agata spezzando una lancia in difesa di Serena.