Sissi è una delle allieve del Serale di Amici 21 in forza nel team di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Nel daytime di lunedì 4 aprile, la cantante ha presentato ai telespettatori il suo nuovo inedito dal titolo "Dove sei". Mentre i suoi fan si sono complimentati, alcuni utenti, su Twitter, hanno puntato il dito contro la ragazza a causa dei suoi tatuaggi.

L'accaduto

Durante la messa in onda del daytime di Amici 21, in onda lunedì 4 aprile, Sissi in studio ha cantato il suo nuovo inedito intitolato "Dove sei". Per l'occasione la cantante ha sfoggiato dei pantaloni neri larghi e una canottiera verde.

Dunque, l'allieva di Lorella Cuccarini ha mostrato alcuni suoi tatuaggi.

Per Sissi è arrivato il momento di presentare il suo nuovo inedito "Dove sei"! 🤩🎤🎶 #Amici21 pic.twitter.com/c4DzLKI3hG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 4, 2022

Su Twitter, una volta divulgato il video con il nuovo inedito di Sissi, i fan si sono complimentati per la canzone. Tra i vari utenti, però, c'è anche chi ha iniziato una polemica inutile. Secondo alcuni telespettatori, Sissi avrebbe troppi tatuaggi. Un utente ha sostenuto che erano fuori contesto, quindi andavano coperti. In passato, l'allieva è stata presa di mira per il modo di truccarsi. A smontare la polemica ci hanno pensato i fan della cantante.

La cantante parla del suo nuovo brano con la coach

Archiviata la polemica sui tatuaggi della cantante di Amici 21, Sissi ha commentato il suo nuovo brano con la coach. La cantante si è detta felice di cantare una canzone simile, perché è dedicato ad una persona che non si è mai apprezzata e non ha mai capito la sua importanza.

A causa di questo suo modo di essere, Sissi ha confidato che spesso questa persona andava a cercare attenzioni da terze persone senza mai prendere in considerazione chi aveva al suo fianco. Sissi ha precisato di parlare di un ricordo, visto che ora è felice: "Se hai a che fare con una persona negativa non sarai tu positiva a portarlo da te, ma l'altra a trascinarti nel suo abisso".

Sissi sarebbe la favorita alla vittoria di Amici 21

Sissi è una delle cantanti favorite alla vittoria del serale di Amici 21. Stando alle quote divulgate dai bookmaker sul sito Bet365, l'allieva di Lorella Cuccarini è quotata 3 volte la posta in gioco. A seguire troviamo il suo compagno di squadra Luigi Strangis quotato 4 volte la posta in gioco. Alex e LDA (figlio di Gigi D'Alessio) vengono pagati 4.50 volte la posta in gioco. Tra i cantanti Aisha e Crytical sembrerebbero non avere speranze per i siti di scommesse. Addirittura, Albe viene quotato 51 volte la posta in gioco.

Per quanto riguarda il ballerini, Serena Carella risulta essere favorita sulla "rivale" Carola Puddu. A seguire troviamo Michele Esposito (allievo della maestra Celentano), Dario Schirone (allievo di Veronica Peparini) e Nunzio (allievo di Raimondo Todaro).