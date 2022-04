I colpi di scena all’Isola dei Famosi non mancano mai. A quanto pare, Alessandro Iannoni, in coppia con sua madre Carmen Di Pietro, avrebbe attirato le attenzioni di una ex protagonista del Grande Fratello Vip 6, il suo nome? Clarissa Selassiè. La principessa, ospite a Isola Party, ha rivelato il suo sincero interesse per il figlio di Carmen Di Pietro.

Clarissa e le sue dichiarazioni su Alessandro

La coppia madre e figlio, ha conquistato moltissimi telespettatori dell’Isola Dei Famosi 2022, superando persino tre nomination. La coppia è molto amata e tra i tanti che provano ammirazione per questa coppia, vi è anche Clarissa Selassiè.

La principessa, intervistata da Ingazio Moser e Valentina Barbieri ad Isola Party, ha rivelato di essere fan dei naufraghi e provare interesse per Alessandro. L’ex gieffina ha rivelato: “Sarò strana, ma a me come concorrenti piacciono molto Carmen e suo figlio, mi piacciono tantissimo. Poi io adoro Carmen, mi guardavo i video dove recitava le poesie e mi fa morire dal ridere. Poi certo, mi piace anche il figlio, è molto simpatico e carino”. A questo punto Moser ha colto la palla al balzo per stuzzicare le giovane Selassiè, dicendo che appena Alessandro torna in Italia, organizzava un incontro tra i due. Clarissa, visibilmente imbarazzata, ha cercato di sdrammatizzare dicendo: “Ho già detto che faccio il tifo per lui e gli mando un grosso bacio.

Oddio, sono arrossita, sei tremendo (rivolgendosi a Moser), ci sono cascata! Mi sono appena dichiarata”. Non resta che vedere se l’interesse di Selassiè sarà ricambiato o meno.

Isola dei Famosi, riassunto e ascolti della quinta puntata del 4 aprile

Il 4 aprile 2022, è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. L'appuntamento ha visto innanzitutto il tanto atteso ingresso dei Cugini di Campagna, i quali si sono uniti al gruppo delle coppie, entrando ufficialmente in gioco.

Successivamente c'è stata l'eliminazione di Blind e Roberta, i quali sono poi sbarcati su Playa Sgamada, diventando singoli concorrenti e non più un coppia, e proprio il cantate Blind è poi diventato leader della nuova spiaggia, mentre invece Marco Melandri è stato definitivamente eliminato dal gioco. In seguito c'è stata la prova ricompensa, dove in palio c'era una lasagna ma, sfortunatamente, i naufraghi non hanno superato la prova.

I leader della quinta puntata sono risultati Jeremias e suo padre Gustavo, i quali hanno mandato al televoto Ilona e Roger, mentre i nominati dal gruppo sono Lory e Marco. Nonostante la puntata ricca di sorprese, il quinto appuntamento dell'Isola non ha sfondato il record di ascolti, registrando addirittura un lieve calo rispetto alle prime puntate. La quinta messa in onda del reality show ha infatti interessato 2.694.000 telespettatori, registrando uno share del 17.1%.