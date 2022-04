Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo autunno 2022, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in video di due fuoriclasse del piccolo schermo.

Trattasi di Barbara d'Urso e Alfonso Signorini che, dal prossimo settembre, torneranno al timone delle loro collaudate trasmissioni su Canale 5.

Spazio anche alla riconferma di Maria De Filippi che troverà ancora spazio con le sue produzioni di grande successo nella programmazione della rete ammiraglia del Biscione.

Alfonso Signorini ritorna su Canale 5: anticipazioni palinsesti Mediaset autunno 2022

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo autunno 2022, rivelano che tornerà l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini sarà in onda con la nuova stagione inedita, dove un nuovo gruppo di concorrenti famosi (o presunti tali) si metteranno alla prova per sperimentare la convivenza all'interno della casa di Cinecittà e sotto i riflettori.

La data di partenza di questa nuova edizione è fissata per il prossimo 19 settembre 2022 e, fin dal primo momento, si partirà subito con una doppia puntata settimanale, già sperimentata in queste ultime edizioni e premiata dal pubblico televisivo Mediaset.

Il Grande Fratello Vip 7 da settembre in tv

Il reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, andrà in onda di lunedì e giovedì in prime time su Canale 5.

Ma chi saranno i nuovi concorrenti di questa settima stagione del GF Vip? Al momento, tra i nomi che circolano in rete vi sono quelli di Alvaro Vitali e della cantante Wilma Goich.

Nomi che, fino a questo momento, non sono stati confermati ma neppure smentiti dalla produzione del reality show, al lavoro per mettere a punto il cast di questa settima edizione.

Barbara d'Urso riconfermata: anticipazioni palinsesti Mediaset autunno

E poi ancora, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo autunno 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Barbara D'Urso.

La conduttrice partenopea, dal prossimo settembre, sarà nuovamente al timone di Pomeriggio 5, lo storico talk show che mescola attualità, cronaca e spettacolo.

Resta da capire, però, se Barbara d'Urso tornerà in onda anche in prime time dopo gli ascolti decisamente sottotono de La Pupa e il Secchione Show su Italia 1, che potrebbe non essere riconfermato nei palinsesti della prossima stagione televisiva 2022/2023.

Maria De Filippi torna nell'autunno Mediaset con Uomini e donne e Tu si que vales

Ovviamente, nel corso della prossima stagione autunnale Mediaset, ci sarà spazio anche per il ritorno della "signora degli ascolti", Maria De Filippi.

In autunno, infatti, è prevista la nuova edizione di Tu si que vales al sabato sera di Canale 5 (con tutta la giuria riconfermata) e ci sarà spazio per le nuove edizioni di Uomini e donne e Amici 22, entrambi prodotti e condotti da Maria De Filippi in daytime.

Tra le novità della prossima stagione televisiva, ci sarebbe anche un nuovo show che dovrebbe vedere alla conduzione Ilary Blasi.

Ilary Blasi potrebbe avere un nuovo show in prima serata

Nonostante l'esperienza poco fortunata al timone di Star in the Star, lo show trasmesso lo scorso autunno in prime time su Canale 5, ecco che i vertici del Biscione avrebbero intenzione di continuare a puntare sull'attuale padrona di casa de L'Isola dei famosi.

Al momento, però, non si conoscono ancora i dettagli di questo nuovo show "top secret" che dovrebbe vedere al timone la signora Totti nel prime time Mediaset. Riuscirà, questa volta, ad ottenere il successo sperato? Sarà il pubblico "sovrano" a premiare o meno, questo nuovo prodotto che dovrebbe trovare spazio su Canale 5.