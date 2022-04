Sono tante le anticipazioni che stanno circolando sulla sesta puntata di Amici, registrata il 20 aprile ma che sarà trasmessa su Canale 5 sabato 23. Chi ha assistito alle riprese di mercoledì scorso, dunque, racconta che Luigi è stato protagonista di alcuni cori sul suo chiacchierato rapporto con Carola, ma anche di cartelloni che inneggiavano a quest'amicizia speciale. Alex, invece, è stato premiato col disco d'oro per un suo inedito ma ha anche ricevuto una critica da Stash per come interpreta le canzoni altrui.

Informazioni dagli studi di Amici

Il serale della ventunesima edizione di Amici, sta per concludersi: tra circa tre settimane (attorno a metà maggio), andrà in onda la puntata finale di un'annata fortunata del talent-show.

I ragazzi a contendersi il titolo sono ancora in 9: sabato 23 aprile, però, uno di loro sarà eliminato definitivamente, e l'ultima parola spetterà alla giuria come sempre.

Le anticipazioni che da qualche ora impazzano in rete sulla registrazione di mercoledì 20, fanno sapere che in studio è accaduto di tutto: colpi di scena, sfide all'ultimo punto, discussioni tra professori e alcuni momenti di Gossip.

Chi ha assistito alle riprese del sesto appuntamento, infatti, racconta che Michele è stato tra i protagonisti assoluti della serata: il ballerino del team Zerbi-Celentano ha vinto quasi tutti i confronti con i rivali, confermandosi una punta di diamante del serale di quest'anno.

Gioie e dolori per Alex al serale di Amici

Tra gli spoiler che stanno circolando sulla sesta puntata del serale di Amici, spiccano quelli su un cantante amatissimo dal pubblico.

Sui social network, infatti, si dice che Alex ha scoperto dalla viva voce della sua professoressa Lorella Cuccarini di aver vinto il disco d'oro per l'inedito "Sogni al cielo".

La soubrette ha elogiato il membro della propria squadra, complimentandosi con lui per l'importante traguardo raggiunto con l'aiuto dei fan.

Per il bravo cantautore, però, sono arrivate anche delle piccole critiche. Dopo aver ascoltato la versione di Rina del brano "Urlo e non mi senti", Stash gli ha fatto un appunto: secondo il giudice del talent-show, il ragazzo sarebbe troppo perfezionista, per questo spesso e volentieri gli preferisce Luigi, più "sporco" ma capace di trasmettere più emozioni quando è sul palco.

Alex, comunque, l'altra sera ha vinto due prove su tre (l'unica sconfitta è arrivata proprio contro Luigi all'inizio della seconda manche), ricevendo applausi soprattutto per il duetto con Sissi sulle note di "Se piovesse il tuo nome" di Elisa.

Il gossip torna ad Amici 21

A proposito di Luigi, il 20 aprile non sono mancati riferimenti al suo chiacchierato legame con Carola.

Chi ha riportato le anticipazioni dettagliate della registrazione di Amici che sarà trasmessa in tv sabato prossimo, racconta che in studio c'erano dei cartelloni dedicati a Strangis e al rapporto con la ballerina Puddu.

Chi era agli Elios, fa sapere che ci sono stati dei cori per la "coppia" e molti fan hanno urlato al cantautore di vincere il programma proprio in onore della compagna di classe che è stata eliminata la scorsa settimana.

Da giorni non si parla d'altro che della dichiarazione d'amore che Carola ha fatto a Luigi poco prima di lasciare definitivamente la scuola.

"Non avrei mai pensato di potermi innamorare. Con te è una cosa mentale. Sei bello. Adesso vinci", sono queste le parole più significative che la danzatrice classica ha rivolto all'allievo per il quale si è presa una cotta sin dall'inizio della ventunesima edizione, un sentimento che non si è mai trasformato in un amore corrisposto fino ad ora.