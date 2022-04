Ida e Riccardo continuano a tenere banco nelle vicende di Uomini e donne. La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, in queste ultime settimane, ha potuto contare sul ritorno in scena del cavaliere Guarnieri, storico ex fidanzato di Ida.

Un ritorno che non è passato inosservato e che ha destato non poche polemiche anche sui social, tra i fan che seguono il dating show di Maria De Filippi.

E, nelle ultime ore, sono emersi anche dei retroscena che hanno alimentato ancora di più il dibattito. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano sui social, Ida e Riccardo non avrebbero mai smesso di sentirsi in questi mesi di lontananza l'uno dall'altro.

Ritorno di fiamma tra Ida e il suo ex Riccardo a U&D?

Nel dettaglio, la presenza di Riccardo Guarnieri nello studio di Uomini e donne ha fatto sì che si tornasse a parlare di quella che è stata la sua storica relazione con la dama Ida Platano.

I due, infatti, si sono ritrovati a parlare di quello che è stato il loro grande amore e, malgrado la dama sostenga di non essere più innamorata di lui, non ha potuto nascondere di custodire ancora un bel ricordo di quello che hanno vissuto insieme in quegli anni.

E così, mentre i fan ipotizzano un nuovo ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo nel corso delle prossime registrazioni del programma, emergono dei retroscena sulla coppia che potrebbero scatenare il putiferio in rete e sui social.

Il nuovo retroscena su Ida e Riccardo di Uomini e donne

A riportare una clamorosa segnalazione sulla coppia del trono over, ci ha pensato l'esperta di gossip Deianira Marzano, che in queste ore sul suo profilo ufficiale Instagram, ha riportato il messaggio di una persona che sostiene di avere dei contatti diretti con Riccardo Guarnieri e di essere a conoscenza di scottanti verità.

"Conosco una persona molto vicina a Riccardo e ti volevo confermare che più volte ha assistito a conversazioni tra i due con vivavoce in auto", ha svelato questa persona che ha preferito restare anonima.

"Non si sono detti chissà cosa però i due in tutti questi mesi si sono sempre sentiti. Non so se il programma lo consente, magari si sentivano in termini di amicizia", ha aggiunto ancora tale persona come riportato da Deianira sul conto della coppia Ida-Riccardo.

'Lei frequentava Diego e sentiva Riccardo', il retroscena sulla dama Ida Platano

"Ma perché non dirlo e lei perché frequentava quel Diego e altri?", ha chiosato ancora tale persone autrice di questo retroscena sulla coppia di Uomini e donne.

A quanto pare, quindi, anche quando Ida ha provato a voltare pagina con Diego Tavani, continuava a sentirsi col suo ex storico Riccardo. I due faranno chiarezza? Lo scopriremo nelle prossime ore.