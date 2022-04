Mercoledì 27 aprile è stata registrata la settima puntata del serale di Amici, quella che il pubblico potrà vedere su Canale 5 sabato 30. L'anticipazione più interessante è sicuramente quella sul ballottaggio per l'unica eliminazione della serata: a giocarsi l'ultimo posto disponibile in semifinale, sono stati Albe e Nunzio. Nel corso delle riprese, però, c'è stato anche spazio per vari momenti di tensione: Alessandra Celentano e Veronica Peparini hanno discusso, Raimondo Todaro ha fatto storcere il naso a Michele.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici 21

Le anticipazioni del settimo serale di Amici, stanno circolando da qualche ora sul web ma, contrariamente a quello che successo nelle scorse settimane, ancora non è trapelato il nome dell'allievo eliminato.

L'unica informazione che si ha a riguardo la mattina del 28 aprile, è che al ballottaggio di fine serata si sono sfidati Nunzio e Albe: la giuria si è espressa a favore di uno di loro, ma il verdetto dello spareggio non si conosce.

I fan del talent-show, però, sono stati aggiornati su tanti altri temi che saranno centrali nella puntata che andrà in onda sabato prossimo: a farla da padrone, infatti, sono stati ancora una volta i professori e i loro diversi modi di concepire il bel canto e la danza.

Chi ha assistito alle riprese di mercoledì pomeriggio, ad esempio, racconta che un guanto di sfida tra ballerini ha dato il via all'ennesima lite tra le maestre Celentano e Peparini.

La frecciatina dell'insegnante di Amici

Le anticipazioni che stanno riportando blog e siti in queste ore, fanno sapere che Alessandra Celentano ha criticato Dario e il suo modo di ballare.

Nel sentire la difesa a spada tratta di Veronica Peparini nei confronti dell'allievo della sua squadra, la maestra l'ha attaccata dicendo che non capisce nulla di danza.

I toni tra le due si sono alzati ed è dovuta intervenire Maria De Filippi: la conduttrice di Amici ha chiesto all'insegnante di ballo classico di scusarsi con la collega per aver offeso la sua professionalità.

Un altro momento di tensione al quale il pubblico in studio ha assistito al termine della terza manche, ha per protagonisti Raimondo Todaro e Michele. Poco prima che il giudice Emanuele Filiberto di Savoia assegnasse il voto decisivo tra Sissi e il ballerino del team Zerbi-Celentano (prova ripetuta perché la prima volta la giuria non ha saputo scegliere un migliore), il docente di latinoamericano ha preso parola ed ha detto che se ad ottenere il punto fosse stato il ragazzo della squadra avversaria sarebbe solo per fortuna e non per merito.

Nel sentire questa frecciatina, Michele si è arrabbiato e ha protestato con educazione.

Le sfide del prossimo appuntamento con Amici

Tra gli altri spoiler della puntata di Amici che è stata registrata il 27 aprile, spiccano gli esiti delle sfide che i ragazzi sono stati chiamati a proporre alla giuria nel corso della serata.

La prima manche ha visto il team Zerbi-Celentano battere per 2-1 i "CuccaTodo": tra Alex, Serena e Nunzio, la giuria ha salvato i primi due e ha mandato al ballottaggio il ballerino di latinoamericano.

Alessandra e Rudy hanno vinto anche la seconda partita contro Peparini e Pettinelli, per questo è toccato ad Albe finire a rischio eliminazione (Dario è stato salvato).

La squadra capitanata da Lorella e Raimondo, però, si è riscattata nel terzo confronto e Luigi ha raggiunto i compagni di classe allo spareggio.

Il nome del talento che ha dovuto lasciare il programma ad un passo dalla semifinale (che avrà luogo la prossima settimana), non si conosce ancora: gli allievi l'hanno scoperto in casetta a fine riprese.