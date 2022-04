Si è appena conclusa la registrazione della settima puntata di Amici 21, quella che precede la semifinale. Chi ha assistito alle riprese all'interno degli studi Elios, racconta che i tre allievi che hanno rischiato l'eliminazione sono uno per squadra: Luigi per Zerbi-Celentano, Albe per Pettinelli-Peparini e Nunzio per Cuccarini-Todaro. I giudici hanno deciso di salvare per primo il cantautore Strangis, "condannando" il rapper e il ballerino di latinoamericano allo spareggio. L'ospite dell'appuntamento che andrà in onda sabato 30 aprile, è Ghali.

Prime anticipazioni sulla registrazione di Amici

Sui social network stanno circolano i primi spoiler sulla puntata di Amici che Maria De Filippi ha condotto mercoledì 27 aprile, quella che sarà trasmessa in tv sabato sera.

La prima manche della serata ha visto contrapposte le squadre Zerbi-Celentano e Cuccarini-Todaro: Luigi ha fatto vincere il suo team battendo per due volte Nunzio, mentre Sissi ha guadagnato un punto per i suoi avendo la meglio su Michele.

La giuria ha deciso di mandare al ballottaggio finale il ballerino di latinoamericano che fino ad oggi ha sconfitto allievi amatissimi come Leonardo, Crytical e LDA.

La seconda partita, invece, è toccato al gruppo guidato da Pettinelli e Peparini scontrarsi con i ragazzi rappresentati da Rudy e da Alessandra.

Luigi e Michele hanno convinto la giuria in due prove su tre: solamente nel confronto tra Albe e Strangis, i giurati hanno preferito il rapper sostenuto dalla professoressa Anna.

I dettagli della prossima puntata di Amici

Tra Dario e Albe, la giuria di Amici ha deciso di salvare il ballerino e mandare il cantante allo spareggio di fine serata contro Nunzio.

La terza e ultima manche, i "CuccaTodo" sono tornati in pista per volere di Zerbi e Celentano.

Michele ha perso sia contro Serena che contro Sissi, perciò la sua squadra ha dovuto mandare un proprio talento a rischio eliminazione.

Un po' a sorpresa, Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto hanno deciso di salvare il danzatore classico e "condannare" al ballottaggio l'amatissimo Luigi.

I tre allievi in bilico, poi, si sono esibiti con i loro cavalli di battaglia e i giudici si sono espressi su chi meritava di più di approdare alla semifinale della prossima settimana.

Tra Albe, Nunzio e Luigi, è toccato a quest'ultimo salvarsi immediatamente e rientrare in casetta con la certezza che parteciperà alla prossima registrazione.

Curiosità sulle sfide tra i ragazzi di Amici

Tra le varie esibizioni che i talenti hanno portato sul palco del serale nel corso della settima puntata, spiccano i guanti di sfida: Michele ha battuto Dario su una coreografia ideata da Veronica Peparini, Luigi ha avuto la meglio su Albe nella prova sulla riscrittura del pezzo "Tutto il resto è noia" di Franco Califano.

Dando un'occhiata ai punti che hanno ottenuto i ragazzi ancora in gara, c'è stata un'inversione di tendenza piuttosto significativa: Luigi e Michele non hanno sempre vinto come è accaduto in passato, anzi Serena è riuscita a battere il collega esperto in danza classica e Albe è stato preferito al chitarrista in una specifica esibizione.

L'ospite musicale della serata è stato Ghali, mentre per il momento comico è tornato Nino Frassica con la sua personalissima versione di Amici Senior.

L'esito del ballottaggio tra Nunzio e Albe sarà svelato al termine dell'appuntamento in onda il 30 aprile, ma nelle prossime ore potrebbero trapelare anticipazioni che andranno prese con le pinze. Una settimana fa, infatti, era data per certa l'eliminazione di Nunzio e invece a lasciare la scuola è stato LDA.