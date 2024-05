Nel corso del daytime di Amici andato in onda il 10 maggio Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno fatto i nomi degli allievi che secondo loro meritano la finale. La maestra di canto ha stupito bocciando Holden con parole molto forti: secondo lei non avrebbe regalato nessuna emozione al serale e non dovrebbe andare in finale perché avrebbe pensato solo ai suoi inediti usando il talent show come una vetrina per farsi conoscere dal grande pubblico.

Le frecciatine al semifinalista

Non avendo più allievi in gara, Todaro e Pettinelli sono stati interpellati su chi meriterebbe la finale tra i sei talenti ancora in gioco.

Anna ha incluso nella sua rosa ideale Marisol, Petit, Dustin e a sorpresa Sarah (alla quale ha riconosciuto di aver fatto un bel percorso e di essere migliorata), mentre ha lasciato fuori Mida e Holden.

Se l'esclusione del cantautore di origini venezuelane era prevedibile, viste le tante critiche che la professoressa gli ha rivolto durante l'anno, quella di Holden ha stupito anche perché è stata accompagnata da commenti molto pungenti.

"Io non l'ho mai visto. Ha fatto un bellissimo pomeridiano, ma poi al serale non ha dato nessuna emozione, il nulla", ha detto l'insegnante di Amici.

"Sembra che lui non sia mai entrato, è venuto qui per fare le sue cose e non c'è mai stato. Ha usato il programma come una vetrina.

Holden è bravo a scrivere e a produrre, ma non merita la finale", ha concluso Pettinelli.

La replica del titolare

Alla professoressa Pettinelli che l'ha criticato anche per non aver quasi mai partecipato alle attività di gruppo o ai momenti di divertimento in casetta, Holden ha risposto: "Sono sempre stato in studio a lavorare, faccio tutto da solo e ci vuole tanto tempo".

L'allievo ha anche ricordato che a scegliere i finalisti di Amici saranno i tre giudici del serale e non gli insegnanti, quindi le parole di Anna non lo preoccupano più di tanto.

In realtà il pensiero che ha espresso la docente è lo stesso di parte del pubblico, in particolare di quei fan che non approvano che Holden sia stato spesso assente nei daytime o nelle gare alle quali hanno partecipato tutti gli altri ragazzi.

I commenti in rete

Tra gli spettatori di Amici c'è chi concorda con Anna e con le critiche che ha rivolto al cantautore prima della registrazione della semifinale.

"Standing ovation per Pettinelli, se ne andasse a casa così può dedicarsi anima e corpo alle sue cose", "Brava, finalmente la verità", "Non merita proprio niente", "Ha pienamente ragione", "Merita la finale perché è bravo, ma su questo ha ragione lei", "Il discorso che ha fatto è tutto giusto", "Ma perché Holden è ancora in gara? Pensavo fosse un super ospite perché non si vede mai nei pomeridiani", questi sono i commenti su X di chi la pensa come la professoressa di canto.