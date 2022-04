Il prossimo venerdì 29 aprile andrà in onda l'ultima puntata della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. Tuttavia però, la soap opera italiana non abbandonerà per sempre le case degli italiani, ma va solo in pausa per l'estate. Allo stesso tempo però, da lunedì 2 a venerdì 6 maggio andranno in onda alle 15:55 su Rai 1 le repliche della soap opera televisiva, in cui i telespettatori avranno modo di rivedere o recuperare gli appuntamenti precedenti. Entrando nello specifico della trama delle repliche in onda dalla settimana prossima, Teresa Iorio scoprirà di essere stata tradita dal fidanzato e andrà via dalla Sicilia per trasferirsi a Milano.

Nella sua nuova città, la ragazza inizierà una prova presso il grande magazzino Il Paradiso delle signore. In questa circostanza, la donna verrà corteggiata dal pubblicitario Vittorio Conti e resterà da vedere se alla fine cederà al suo fascino. Allo stesso tempo anche il proprietario del negozio Pietro Mori sarà molto attratto dalla ragazza.

Teresa inizierà il suo periodo di prova a Il Paradiso delle signore

Nelle repliche in onda settimana prossima, Teresa dopo aver scoperto di essere stata tradita dal fidanzato lascerà la Sicilia e partirà per Milano. In questa circostanza, la ragazza scoprirà che la sartoria di suo zio si troverà in difficoltà a causa dell'apertura di un grande magazzino: Il Paradiso delle signore.

Poco dopo, Teresa Iorio inizierà il suo periodo di prova presso il grande magazzino Il Paradiso delle signore. Per la ragazza però non sarà semplice questo periodo, in quanto la signora Mantovani cercherà di ostacolarla in tutti i modi. Allo stesso tempo, ci sarà Vittorio Conti, il simpatico pubblicitario del negozio che inizierà a fargli la corte.

Intanto, il padre di Teresa vorrebbe riportarla in Sicilia, ma nonostante ciò non riuscirà a convincerla, in quanto la ragazza vorrà continuare la sua esperienza lavorativa a Milano. Nel mentre, al Paradiso spariranno improvvisamente molto capi d'abbigliamento molto costosi e i sospetti ricadranno proprio sulla nuova arrivata.

Pietro Mori impedirà il licenziamento di Teresa Iorio

Successivamente, Teresa informerà Pietro Mori, proprietario del Paradiso, che dovrà fare ritorno a casa. L'uomo però non vorrà assolutamente perdere la ragazza e quindi vorrà impedire il suo licenziamento. Allo stesso tempo, anche Vittorio proverà in tutti i modi a far rimanere Iorio.

Infine, il proprietario del Paradiso si ritroverà a dover affrontare molti problemi economici del magazzino e nel mentre, si scoprirà anche molto attratto da Teresa. Quest'ultima però continuerà ad essere corteggiata anche da Vittorio Conti.