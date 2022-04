Continuano le assegnazioni dei guanti di sfida per la quarta puntata del serale di Amici. Nel corso del daytime che è stato trasmesso martedì 5 aprile, Maria De Filippi ha informato i cantanti della scuola di alcune prove che dovranno preparare per la registrazione di giovedì pomeriggio. Alex e Luigi sono stati chiamati a scrivere un nuovo brano con l'aiuto degli strumenti musicali a loro più congeniali, mentre Aisha e Albe si confronteranno su un successo di Michele Bravi con lo scopo di emozionare il pubblico.

Aggiornamenti sul prossimo appuntamento con Amici

Mancano circa due giorni alla registrazione della quarta puntata del serale di Amici. Giovedì 7 aprile, infatti, il cast si ritroverà per dare vita all'appuntamento che sarà trasmesso in televisione il sabato successivo.

Nel corso dei daytime che stanno andando in onda su Canale 5, la conduttrice sta snocciolando i vari guanti di sfida che i professori hanno lanciato in vista delle prossime riprese.

Luigi e Alex si ritroveranno nuovamente l'uno contro l'altro per volere di Lorella Cuccarini. L'insegnante ha chiesto a entrambi i cantanti di dimostrare quanto vale la loro "penna" e per farlo potranno avvalersi del supporto dei loro fidati strumenti musicali.

Per scrivere il testo e la musica di una nuova canzone, Strangis potrà utilizzare la chitarra mentre Rina il pianoforte.

Gli allievi si sono detti un po' preoccupati per questa prova, soprattutto perché dovranno buttare giù delle parole quasi "a comando" e non spontaneamente come accade solitamente quando realizzano un brano inedito.

Lacrime per Aisha nella scuola di Amici

Un altro guanto di sfida che è stato presentato nel corso della puntata pomeridiana di Amici del 5 aprile è quello lanciato da Anna Pettinelli ad Aisha. La professoressa di canto ha criticato duramente l'allieva del team Cuccarini-Todaro, descrivendola come "una bella voce che non emoziona", per questo secondo lei può ambire soltanto a fare la corista.

Per cercare di mettere in difficoltà la squadra rivale, l'insegnante ha chiesto alla 17enne di preparare la canzone "Il diario degli errori" di Michele Bravi: durante il quarto serale questa prova potrebbe vederla contrapposta ad Albe.

I due talenti hanno la possibilità di riscrivere parte del testo originale, ma l'obiettivo richiesto da Anna è quello di suscitare delle emozioni in chi li ascolterà, a lei in primis.

Aisha ha avuto un momento di sconforto mentre preparava questo pezzo: la giovane non ha trattenuto le lacrime quando ha raccontato cosa le smuove dentro il brano.

I consigli di Nunzio e lo scherzo di LDA ad Amici

La seconda parte del daytime di Amici di martedì 5 aprile è stata dedicata a Nunzio.

Dopo aver preso da parte Carola, il ragazzo l'ha spronata a tirare fuori il carattere, a non tenere per sé quello che pensa e a prendere delle posizioni anche in situazioni che le sembrano futili.

"Devi credere di più in te stessa. Non avere paura del giudizio degli altri. Dì la tua, che a difenderti ci penso io", ha detto il ballerino di latino alla compagna di classe.

La puntata odierna del talent show si è conclusa con lo scherzo che LDA ha fatto ai ragazzi coi quali condivide la camera: fingendosi sonnambulo, Luca ha fatto spaventare sia Albe che Nunzio. Quest'ultimo, in particolare, ha richiesto l'intervento della produzione, perché aveva paura di quello che stava accadendo alle tre di notte in casetta.