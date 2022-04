Nella serata di sabato 16 aprile andrà in onda la quinta puntata del serale di Amici. Nel corso della serata ci saranno importanti novità e colpi di scena per gli allievi del talent show di Maria De Filippi. Infatti, se Zerbi e Celentano dovessero ancora uscire vittoriosi dalle sfide, potrebbero fare uscire due allievi di altre squadre. Si può ipotizzare che Nunzio rischierebbe il suo posto nella scuola, dal momento che è finito già alcune volte al ballottaggio, mentre Alex potrebbe non riuscire a convincere la giuria che, in base a quanto andato in onda fino ad ora, preferirebbe le esibizioni di Luigi.

Amici 21, nella puntata del 16 aprile Nunzio potrebbe essere eliminato

Nella nuova puntata di Amici che andrà in onda nella serata di sabato 16 aprile ci saranno due eliminazioni. I ragazzi rimasti in gara, al momento, sono dieci e, per come sono andate le cose nel quarto serale, la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha dominato le sfide. Infatti, sabato 9 aprile sono stati eliminati Crytical, della squadra di Anna Pettinelli e Aisha, del team di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Se Zerbi e Celentano dovessero ottenere ancora la meglio sul palco, Nunzio potrebbe rischiare anche nella quinta puntata di essere eliminato. Infatti, il ballerino è finito già precedentemente al ballottaggio finale.

Amici 21, Alex rischierebbe l'eliminazione

Anche la permanenza di Alex potrebbe essere in bilico. Se Rudy dovesse riuscire a vincere anche in una possibile sfida contro la squadra di Cuccarini, il cantante di 'Accade' potrebbe essere candidato all'eliminazione dal professore della squadra avversaria. Infatti, Zerbi ha sempre preferito il suo allievo Luigi, rispetto all'alunno del team di Lorella.

Anche nelle recenti puntate di Amici, i due cantanti si sono sfidati sul palco e i giudici hanno sempre dato il punto a Strangis, ritenendolo più forte a livello interpretativo e più convincente.

Amici, puntata del 16 aprile: Sissi in sfida con Luigi

Nel frattempo, nel daytime andato in onda nel pomeriggio di lunedì 11 aprile, Maria De Filippi ha rivelato il primo guanto di sfida lanciato dai professori.

A tal proposito, Rudy ha deciso di mettere in sfida Sissi e Luigi. I due allievi del talent show di Canale 5 dovranno cantare 'Destra-Sinistra' di Giorgio Gaber. Nonostante la cantante della squadra di Lorella Cuccarini sia nel team degli avversari, Zerbi ha espresso parole di apprezzamento per l'allieva anche se, a detta sua, sarebbe meno coinvolgente nell'interpretazione, rispetto a Luigi. Non resta che attendere la puntata di Amici di sabato 16 aprile, per scoprire se Alessandra Celentano e Rudy domineranno ancora la serata, come accaduto il 9 aprile e chi saranno i due ragazzi a dovere lasciare il talent show.