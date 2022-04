Secondo quello che hanno fatto notare alcuni fan di Amici su Twitter, molti sfondi delle esibizioni dei ragazzi al serale sono identiche a quelle che venivano usate un anno fa. Un collage di foto, infatti, dimostra che le immagini e i colori che hanno accompagnato le performance di LDA e Sissi, sabato 9 aprile, sono le stesse che nel 2021 apparivano alle spalle di Aka7even e Serena.

I particolari portati alla luce dal pubblico di Amici

Nell'attesa che venga registrata la quinta puntata del serale di Amici, i fan si sono concentrati su un dettaglio che ha strappato sorrisi e qualche critica.

Come ha evidenziato un tweet, paragonando alcune immagini delle esibizioni di LDA e Sissi con quelle di Aka7even e Serena di un anno fa, gli sfondi e le luci scelte della scenografia sono identici. I cantanti della ventunesima edizione sono stati accompagnati da immagini già usate nel 2021 per altri allievi, quelli che partecipavano al prime time.

Tra i commenti di chi è incappato in questo particolare, spicca quello di chi ha tuonato: "E li pagano pure per riciclare questi sfondi, ma per favore!".

Insomma, la scelta degli addetti ai lavori di riproporre scenografie già viste non piace tanto al pubblico, che l'ha subito fatto notare con messaggi negativi e critiche.

Dubbi sulla prossima registrazione di Amici

Un altro argomento che sta facendo discutere i fan di Amici è la prossima registrazione del serale.

Secondo quello che si vocifera sui social network, la quinta puntata non dovrebbe avere luogo giovedì 14 aprile come previsto, ma 24 ore prima. Anche se manca ancora la conferma ufficiale, pare che il cast si riunirà mercoledì 13 per dare vita all'appuntamento che sarà trasmesso su Canale 5 il sabato successivo.

I ragazzi ancora in gara sono 10 e, salvo cambi di programma, tra pochi giorni dovrebbero esserci altre due eliminazioni.

Visto che i talenti rimasti sono tutti molto forti, sarà un duro colpo assistere all'uscita di scena di chiunque: gli unici che dovrebbero stare tranquilli almeno per un'altra settimana (in base alle preferenze espresse dalla giuria fino a ora), sono Luigi, Michele e Sissi, sempre osannati e mai criticati da quando il prime time è iniziato.

Daytime di Amici dell'11 aprile

La puntata di Amici che è andata in onda lunedì 11 aprile, intanto, ha aggiornato i telespettatori su alcune cose che sono successe dopo il terzo serale.

Serena, ad esempio, è stata sorpresa dalle telecamere mentre criticava duramente la maestra Celentano. Nel commentare le dure parole che la professoressa ha usato nei suoi confronti e in quelli di Dario, la ballerina ha detto: "Lei non capisce proprio un c...".

Il primo guanto di sfida che è stato lanciato in vista del quinto appuntamento è quello tra Sissi e Luigi: i due dovranno preparare la canzone "Destra-Sinistra" per dimostrare le loro doti da interpreti.

Alex ha avuto da ridire sul comportamento a suo parere "fazioso" di Rudy Zerbi: secondo il ragazzo, l'insegnante criticherebbe ingiustamente tutti gli allievi che non fanno parte del suo team e lo farebbe esclusivamente per esaltare i suoi.

Nunzio, infine, è stato protagonista di uno scherzo molto divertente. I compagni gli hanno fatto credere che la casetta dove abitano fosse infestata dai fantasmi e lui, spaventatissimo, ha proposto di lasciare il posto e chiedere l'intervento immediato della produzione per una "sanificazione".