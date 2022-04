Nella serata di sabato 16 aprile andrà in onda su Canale 5 la quinta puntata del serale di Amici. Gli alunni rimasti in gara a contendersi un posto per la finale del talent show, al momento, sono 10. Anche nel nuovo appuntamento con la trasmissione di Maria De Filippi ci saranno due eliminazioni e, pertanto, tutti gli allievi sono a rischio di perdere il posto all'interno della scuola.

Fra i possibili candidati a uscire ci sono anche i cantanti Lda e Alex, ma potrebbero essere eliminati anche altri alunni, come i ballerini Nunzio e Carola. In base a quanto andato in onda nelle precedenti serate, Sissi e Luigi, invece, potrebbero essere salvati dai professori e dalla giuria.

Amici, puntata del 16 aprile: dieci alunni in gara e due eliminazioni, Lda e Alex a rischio

La quinta puntata di Amici, che verrà trasmessa sul piccolo schermo nella serata di sabato 16 aprile sarà emozionante e gli occhi saranno puntati sui 10 alunni rimasti in gara nel talent show di Maria De Filippi.

Nella puntata andata in onda in televisione il 9 aprile, Crytical e Aisha hanno dovuto rinunciare al sogno di vincere la ventunesima edizione della trasmissione di Canale 5.

Nel quinto appuntamento con la trasmissione di Canale 5, potrebbero rischiare di uscire altri due cantanti rimasti in gara: Lda e Alex. Se dovesse perdere la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lda potrebbe essere uno degli allievi che potrebbe lasciare il talent show.

Nel caso in cui a perdere dovesse essere la squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, Alex potrebbe essere eliminato. Sissi e Luigi, invece, sembrerebbero essere molto apprezzati dalla giuria e dai propri professori e, pertanto, potrebbero non finire al ballottaggio.

Quinta puntata di Amici: pure Nunzio e Carola a rischio eliminazione

Gli occhi saranno puntati anche sui ballerini di Amici. A tal proposito, Nunzio è già finito più di una volta al ballottaggio finale e, pertanto, l'allievo di Raimondo Todaro potrebbe rischiare di essere eliminato dal talent show nella puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo nella serata di sabato 16 aprile.

Se dovesse perdere la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, invece, a essere scelta per il ballottaggio potrebbe essere anche Carola.

Nella prossima puntata esibizioni di cantanti e ballerini e nuove eliminazioni

Nella quinta puntata ci saranno momenti emozionanti e, come di consueto, le esibizioni dei cantanti e dei ballerini incanteranno i telespettatori. Durante la settimana da lunedì 11 a venerdì 15 aprile, inoltre, nell'appuntamento pomeridiano del talent show di Maria De Filippi, verranno mostrate le prove che dovranno sostenere gli alunni della scuola. A tal proposito, gli insegnanti assegneranno i cosiddetti "guanti di sfida" agli studenti e le prove che dovranno sostenere. Al momento, non è ancora chiaro cosa dovranno cantare e ballare gli alunni: non resta che attendere qualche giorno, per scoprire cosa avranno pensato i professori per i loro studenti.