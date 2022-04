Dopo sei prime serate, la fiction Noi, con protagonisti: Lino Guanciale, Aurora Ruffino e Dario Aita, è volta al termine. Remake italiano dalla Serie TV americana, This is us, Noi, ha trattato i drammi familiari in tre archi temporali, analizzando aspetti psicologici e sociali. Tuttavia, nonostante, la serie madre sia stata un grande successo, la versione made in Italy non è riuscita a riscontare gli stessi risultati. Gli ascolti non bassi, ma pur sempre sotto le aspettative della Rai, hanno portato la rete ammiraglia ad avere delle perplessità riguardo la seconda stagione.

Difatti, almeno per il momento non ci sono conferme per un eventuale proseguo di Noi, ma, al contempo non sono giunte nemmeno delle sentite.

Noi: conclusa la prima stagione con ascolti sotto la media

Una grande novità per la Rai, che, nel proporre una grande varietà di fiction, non aveva mai realizzato un prodotto introspettivo e psicologico. Noi, a differenza di polizieschi, in cui si indaga per risolvere casi di omicidi, racconta una storia che scava nell'animo umano. Drammi familiari, problemi relazionali, amori e dipendenze vengono narrati in tre archi temporali, passando dai genitori ai figli. Tratta dalla famosa serie americana, This is us, la fiction diretta da Luca Ribuoli non è riuscita a bissare il successo della produzione a cui è ispirata.

Conclusasi la prima stagione, i fan iniziano a chiedersi se ci sia o meno una seconda serie. Doveroso sottolineare che, Noi è terminata con un finale aperto, ispirandosi alla serie madre, che difatti ha previsto un continuo per le vicende della famiglia Pearson. Dunque i telespettatori ipotizzano possa esserci una seconda parte, in cui vengano raccontate le evoluzioni della famiglia Peirò.

Noi: la rete tace sulla seconda stagione

Un finale aperto lascia presagire che possa esserci una seguito alla storia. Inoltre diverse vicende sono state lasciate in sospeso, attirando ancor più l'attenzione del pubblico, il quale vorrebbe scoprire come si concluderanno determinate questioni. Il potenziale per una seconda parte di Noi sembra esserci tutto.

Del resto essendo ispirata a una serie americana, ci sarebbe anche la storia su cui andare a riscrivere la sceneggiatura. Tuttavia, manca la conferma da parte della Rai, che a quanto pare è stata delusa dagli ascolti della prima parte, e proprio per questo motivo avrebbe delle remore sulla realizzazione di Noi 2. Da evidenziare che, gli ascolti non sono stati poi così bassi, mantenendosi su una media di tre milioni e mezzo di telespettatori con uno share che oscilla tra il 15 e il 17%. La rete, però, ancora non si è pronunciata su un'eventuale secondo ciclo di episodi. volendo magari analizzare ancora i dati a disposizione.