Ieri pomeriggio, 19 aprile, l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi, Tommaso Stanzani, ha avuto modo di raccontare il suo percorso dopo l'esperienza nel talent, in un'intervista per Casa Chi su Instagram. Tra le tante cose, ha tirato in ballo anche lo sfogo pubblicato dalla maestra Celentano in seguito all'eliminazione della sua allieva Carola. Da ciò, è nata una lunga polemica.

Dopo Amici la scelta di intraprendere un altro percorso

Dopo essere uscito dalla scuola di Amici, Tommaso Stanzani ha avuto comunque diverse proposte lavorative. Nonostante ciò, ha scelto di intraprendere una strada totalmente differente.

D'altronde, non sono mancate le critiche nei suoi confronti, poiché i fan del programma hanno visto in lui una scarsa riconoscenza nei confronti della maestra Celentano, la quale lo ha seguito durante tutto il percorso all'interno della scuola.

La sua intenzione è quella di proseguire verso un percorso più modern e televisivo. Pertanto si è sentito costretto a rinunciare ad alcune proposte lavorative per delle compagnie di ballo. D'altronde, ognuno è libero di poter decidere quale carriera intraprendere. Inoltre, l'ex ballerino di Amici si è sentito anche in dovere di pubblicare un post sul suo profilo social, per rispondere alle numerose critiche mosse: "Potrei spiegare per la centesima volta che ho rifiutato un po' di proposte perché voglio intraprendere un altro percorso artistico (di cui sono super soddisfatto) ma tanto so che non capireste".

Inoltre ha aggiunto: "Io mi sono presentato come ballerino moderno che ha sempre detto di voler fare televisione".

La risposta al post dell'insegnante di ballo di Amici

Inoltre, sempre durante l'intervista, Tommaso Stanzani ha fatto riferimento alla storia di Instagram pubblicata dalla maestra Alessandra Celentano. Quest'ultima è rimasta molto amareggiata in seguito all'eliminazione dalla scuola di Amici della sua allieva Carola.

Pertanto, si è sfogata pubblicamente sul suo profilo, dichiarando: "Gli allievi in cui ho creduto negli anni ora fanno i ballerini in grandi compagnie, gli altri no!".

Nell'ascoltare queste parole, Tommaso si è sentito anche un po' colpito. Non soltanto perché è stato attaccato per la scarsa riconoscenza nei confronti dell'insegnante, ma anche perché è rimasto deluso da quanto dichiarato da Alessandra.

In particolare, ha così affermato: "Mi sono chiesto come mai in questo periodo anche la maestra ce l'avesse con me", lasciando intendere che il post pubblicato dalla stessa facesse riferimento anche a lui.

Lo sfogo dell'ex ballerino di Amici

A tal proposito, alla luce delle critiche di cui è risultato essere vittima Tommaso Stanzani, quest'ultimo ha voluto difendersi tramite i social, pubblicando anche altri post. In particolare, indispettito dalle dure parole degli utenti del social, ha chiesto su Twitter: "Quindi se ballo nell'ultima fila come contorno in una compagnia in automatico divento un grande ballerino?"

Per il momento, quindi, sente di aver compiuto la scelta giusta, puntando su una strada completamente differente, che lo rende soddisfatto anche artisticamente.