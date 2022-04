Marco Melandri è un ex pilota di motociclismo e concorrente della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi. All'interno del reality Marco Melandri si trova vicino a Ilona Staller, infatti i due iniziano questo percorso in coppia, ma dopo aver perso al primo televoto, lasciano l'isola principale per proseguire la gara da singoli in un'altra spiaggia.

Marco Melandri: sommario

Quanti anni ha Marco Melandri? Carta d'identità

La carriera sportiva di Marco Melandri

Chi è la moglie Marco Melandri?

Marco Melandri su Instagram

Marco Melandri concorrente a L' Isola dei Famosi

Marco Melandri, lo scherzo dell'aereo e altre curiosità

Il video del sorpasso di Marco Melandri a Valentino Rossi e Max Biaggi

Quanti anni ha Marco Melandri? Carta d'identità

Nome e cognome: Marco Melandri

Luogo di nascita: Ravenna

Data di nascita: 7 agosto 1982

Età: 39 anni

Peso: 60 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Professione: ex pilota di moto

Segno zodiacale: Leone

Curiosità: ha una passione per le discoteche, per questo è stato soprannominato Dj Jouary

La carriera sportiva di Marco Melandri

La carriera sportiva di Marco Melandri prende il via in tenera età e già a 17 anni è campione italiano della 125, il più giovane a raggiungere questo traguardo.

Debutta con la Honda nel Motomondiale Classe 125 nel 1997, sostituendo Mirko Giansanti dopo un infortunio. Nel 1998 ne diventa il pilota ufficiale: riesce a vincere due GP e con quello dell'Olanda diventa il pilota più giovane ad aver vinto un Gran Premio di Motociclismo, all'età di 15 anni e 324 giorni.

Nel 2000 debutta nella Classe 250 con l'Aprilia e nel 2002 vince il titolo mondiale, diventando così il più giovane vincitore della Classe 250 (record battuto in seguito da Jorge Lorenzo).

Nel 2003 passa alla MotoGp con la Yamaha. Gareggia con diverse scuderie, per poi concludere la sua carriera in questa classe nel 2015. Nel Motomondiale, oltre alla vittoria nel 2002, conquista 62 podi.

La carriera di Melandri poi prosegue nel Mondiale di Superbike (dal 2011 fino al 2020, in cui disputa 201 gare (vincendone 22) e conquistando 75 podi.

Chi è la moglie Marco Melandri?

Marco Melandri si sposa con Manuela Raffaetà nel 2005: dalla loro unione, nel 2014, nasce la figlia Martina: l’anno prima Manuela aveva perso un bimbo. I due si lasciano nel 2020, andando a vivere in case separate. Lui nel 2021 inizia una relazione con un'altra donna, A.M., ma pochi giorni prima dell'inizio de L'Isola dei Famosi, con un post su Instagram, Melandri annuncia il ritorno di fiamma con la moglie, ringraziando A.M.

per quello che c'è stato tra loro: "È una ragazza brillante, dal QI decisamente superiore al mio, è stata una compagna di viaggio fantastica, le auguro tutto il bene possibile e non smetterò mai di scusarmi per non averle dato ciò che meritava".

Marco Melandri su Instagram

Marco Melandri ha un profilo Instagram seguito da 178.000 follower.

Tramite i post e le storie racconta non solo i momenti riguardanti la sua carriera professionale, ma anche stralci della vita privata.

Marco Melandri concorrente a L'Isola dei Famosi 16

Marco Melandri è entrato in gioco a L'Isola dei Famosi come concorrente singolo, solo successivamente è stato messo in coppia con Ilona Staller. I due hanno avuto la peggio nel primo televoto, per tale ragione hanno abbandonato Playa Accopiada, ma hanno avuto una seconda chance: sono approdati a Playa Sgamada, entrando in gioco come concorrenti singoli.

Di seguito i principali episodi della sua avventura in Honduras:

Marco e Ilona i meno preferiti al televoto: durante la seconda puntata de L'Isola dei Famosi, Marco Melandri e Ilona Staller perdono al televoto e devono lasciare Playa Accopiada. La sconfitta è quasi annunciata, infatti Ilona e Marco sono la coppia meno apprezzata dai fan.

Marco Melandri, lo scherzo dell'aereo e altre curiosità

Marco Melandri è stato vittima di uno scherzo de Le iene: gli hanno fatto credere che il suo aereo, un ultraleggero, fosse stato rubato dal campo volo di Faenza per essere utilizzato da narcotrafficanti per trasportare la droga in Albania.

In passato è stato amico di Valentino Rossi. Sono cresciuti insieme poi a un certo punto, come precisato da Melandri, le cose sono diventate "complicate": "Quando ci siamo trovati contro in MotoGP il business ha preso il sopravvento sulla relazione umana. Avevamo idee diverse su vari aspetti e ci siamo persi per strada".

Il video del sorpasso di Marco Melandri a Valentino Rossi e Max Biaggi

Il video del sorpasso di Marco Melandri a Valentino Rossi e Max Biaggi è quello più visto su Youtube con protagonista il pilota ravennate: più di due milioni e mezzo di visualizzazioni. È il 2005, lo scenario è il Gran Premio d’Italia del motomondiale al Mugello. Melandri compie una manovra che viene definita "epica": supera Valentino Rossi e Max Biaggi alla staccata della curva San Donato, con una moto che ondeggia in maniera paurosa, ma che lui con fermezza riesce a controllare.