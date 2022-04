Antonio Zequila è un concorrente della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Nelle prima settimana del reality show ha gareggiato in coppia con Floriana Secondi e, per via del carattere forte di entrambi, Antonio ha attaccato Floriana per il suo modo di fare, rimproverandole che urla troppo. Non è la sua prima partecipazione al reality show, infatti ha già preso parte al cast de L'Isola dei Famosi 2005.

Quanti anni ha Antonio Zequila? Carta d'identità

Nome e cognome: Antonio Zequila

Luogo di nascita: Atrani (Salerno)

Data di nascita: 1° gennaio 1964

Età: 58 anni

Peso: 90 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 91 centimetri

Professione: attore

Segno zodiacale: Capricorno

Curiosità: nel 2006 si cimenta nel mondo della musica pubblicando il singolo "Senza di te"

Antonio Zequila e l'esordio con i fotoromanzi

Antonio Zequila esordisce alla fine degli anni Ottanta nel mondo del cinema e dei fotoromanzi.

Recita anche in alcune fiction e soap opera: nel febbraio del 2011 esordisce in Centovetrine, interpretando il ruolo di Alfonso Gaddi di Montecciolo.

Nel 2005 debutta nel mondo dei reality show partecipando alla terza edizione de L'Isola dei Famosi (viene eliminato all'ottava puntata).

Nel 2020 prende parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip: viene eliminato all'85esimo giorno, durante la semifinale. A fine produzione Zequila si congratula con Signorini, elogiando la sua conduzione soprattutto quando in Italia è iniziata l'emergenza sanitaria a causa del Covid.

Nel 2022 Zequila partecipa nuovamente a L'Isola dei Famos [VIDEO]i: entra come concorrente singolo, ma durante il percorso è in gara in coppia con Floriana Secondi.

Quali sono state le fidanzate di Zequila?

Il flirt con Valeria Marini: dopo varie smentite, durante la partecipazione della showgirl e Zequila al Grande Fratello Vip, Valeria Marini ammette di aver avuto un flirt con l'attore all'inizio degli anni Novanta.

La storia d'amore con Milly D'Abbraccio: la storia d'amore tra Zequila e Milly D'Abbraccio inizia nel 1990, quando si conoscono durante un pranzo a Fregene. Come dichiarato dalla stessa attrice, la loro storia è durata circa un anno e mezzo.

La relazione con Eva Robin's: secondo quanto dichiarato dall'attrice, intorno agli anni Novanta avrebbe avuto una relazione con Antonio Zequila. I due si sarebbero conosciuti durante uno shooting per un magazine. La storia, successivamente, viene confermata anche da Zequila, quando Eva Robin's entra nella casa del Gf Vip mentre Zequila è concorrente.

La liaison con Ivana Trump: pare che nel 2009 Antonio Zequila abbia avuto un flirt con Ivana Trump. I due vengono beccati in vacanza insieme a Saint Tropez però, dopo i numerosi servizi apparsi sui giornali, Ivana Trump decide di diffidare Zequila, impedendogli di utilizzare il suo nome nelle ospitate televisive e nelle interviste.

Il flirt con Lory Del Santo: Zequila ha avuto un flirt anche con un'attuale concorrente de L'Isola dei Famosi, Lory Del Santo. I due hanno partecipato insieme anche nell'edizione del reality del 2005 e, come da loro confermato durante una puntata del Grande Fratello Vip, la conoscenza è iniziata in quello stesso anno.

Antonio Zequila su Instagram

Antonio Zequila ha un profilo Instagram seguito da 28.500 follower.

Tramite i post e le storie racconta stralci della vita privata e professionale.

Antonio Zequila concorrente a L'Isola dei Famosi 16

Antonio Zequila entra a L'Isola dei Famosi durante la prima puntata del 21 marzo 2022. Viste le nuove regole del reality show, ovvero che si concorre in coppia, Zequila sceglie di gareggiare insieme a Floriana Secondi.

Il rapporto tra loro non è propriamente rose e fiori, visto che Floriana e Zequila litigano fin da subito.

Anche a causa di ciò, Floriana e Zequila rischiano l'eliminazione per due volte. Non escono indenni al secondo televoto, infatti proseguono il percorso come concorrenti singoli nella Playa Sgamada.

Antonio Zequila, la lite con Pappalardo e altre curiosità

Antonio Zequila, nel 2006, litiga pesantemente con Adriano Pappalardo in diretta tv a Domenica In. Si innesca una discussione dopo che Pappalardo, con una frase, tira in ballo la madre di Zequila: i due sfiorano la rissa. Mara Venier, diversi anni dopo, dichiara in un'intervista che la lite tra Zequila e Pappalardo le ha fatto perdere il posto in Rai.

Zequila ha risposto alle dichiarazioni della conduttrice dicendo: "Dopo vent'anni di sacrifici, ho pagato a caro prezzo, mica lei".

Antonio Zequila, intorno al 2018, annuncia la partenza per Istanbul per sottoporsi a un trapianto di capelli. Al suo rientro però, durante un'ospitata a Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso, ammette di non aver fatto più il trapianto, ma di essersi sottoposto solamente a un trattamento per eliminare le rughe.

Il video della lite tra Antonio Zequila e Adriano Pappalardo

Il video della lite tra Antonio Zequila e Adriano Pappalardo è diventato virale anche sul web. Solo su Youtube ha superato i due milioni di visualizzazioni.