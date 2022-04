Quando mancano poche ore alla messa in onda della settima puntata del serale di Amici, una fotografia sta facendo discutere e sorridere i fan. I più attenti, infatti, hanno notato che uno scatto che è stato caricato di recente sui profili social del talent-show, ha spoilerato i nomi di due allievi che finiranno al ballottaggio finale di questa sera: in un'immagine che ha per protagonisti i tre giudici, si vedono di sfondo Albe e Nunzio seduti sui cubi rossi che appartengono a chi rischia l'eliminazione.

Aggiornamenti sul nuovo appuntamento con Amici

Oggi, sabato 30 aprile, andrà in onda la settima puntata del serale di Amici 21. Visto che l'appuntamento in questione è stato registrato mercoledì scorso, in rete sono disponibili le anticipazioni per quei fan che non riescono ad aspettare che venga trasmesso su Canale 5.

Gli addetti ai lavori, però, in queste ore sono incappati in una gaffe che ha fatto sorridere i telespettatori: sui profili social del programma di Maria De Filippi, infatti, in questi giorni è stata pubblicata una foto che spoilera i nomi di due allievi che saranno protagonisti del ballottaggio del prime time di stasera.

Uno scatto che è stato postato per ricordare al pubblico l'importanza della giuria, ha involontariamente mostrato chi era seduto sui cubi rossi per l'eliminazione nel corso della registrazione di mercoledì pomeriggio.

Attesa per il verdetto nella casetta di Amici

La foto incriminata vede i tre giudici del serale di Amici posare sorridenti e vicini: quello che alla redazione è sfuggito, è che dietro a Stefano, Stash ed Emanuele Filiberto si intravedono i ragazzi di due squadre seduti nella parte alta dello studio.

I più attenti fan del talent-show, inoltre, hanno fatto notare che sui cubi rossi che solitamente ospitano i ragazzi a rischio eliminazione sono seduti Nunzio per il team Cuccarini-Todaro (il primo da sinistra) e Albe per Pettinelli-Cuccarini (nella parte centrale dell'immagine).

Questo spoiler combacia perfettamente con le anticipazioni che da giorni impazzano sul web: i protagonisti dello spareggio della settima puntata, infatti, sono il ballerino di latinoamericano e il rapper di Brescia.

Anche Luigi Strangis è stato in bilico per qualche minuto (la sua squadra ha perso la terza manche e lui è finito al ballottaggio), ma la giuria l'ha salvato dopo aver ascoltato e guardato i cavalli di battaglia dei tre talenti candidati all'esclusione.

Novità sulla semifinale di Amici

Un'anticipazione della quale i fan di Amici non sono ancora in possesso (perlomeno non in modo certo), è quella sull'esito del ballottaggio che sarà trasmesso stasera su Canale 5.

Dato per assodato il fatto che a rischiare l'eliminazione saranno Nunzio e Albe, ancora non si sa chi di loro lascerà la scuola a fine serata.

Indiscrezioni che tra qualche ora potrebbero essere smentite durante la messa in onda della puntata, sostengono che la giuria avrebbe preferito il cantante al ballerino di latinoamericano: sarebbe Stancampiano, dunque, il talento escluso dalla gara ad un passo dalla semifinale.

A proposito dell'ottavo appuntamento serale, si sa già che verrà registrato mercoledì 4 maggio: tra pochi giorni, dunque, i fan più curiosi potranno andare a leggere gli spoiler sui ragazzi che riusciranno ad ottenere il pass per la finalissima.

Stando ai pronostici, dovrebbero partecipare all'ultima diretta di Amici: Sissi, Alex e Luigi per il canto, Michele e Serena per il ballo. Non è escludere, però, che ci siano nuovi colpi di scena dopo le eliminazioni inaspettate di LDA e Carola, protagonisti assoluti di questa edizione.