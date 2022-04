Il serale di Amici 2022 è giunto alla sesta puntata di messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni del 23 aprile rivelano che per i concorrenti rimasti in gara in questa ventunesima stagione del talent show di Maria De Filippi, arriverà il momento di affrontare nuove sfide e di giocarsi il tutto per tutto in vista dell'avvicinarsi della finalissima di questa edizione.

Le sfide dirette non mancheranno per i cantanti e i ballerini e, come da tradizione, al termine di questa sesta puntata dello show, è prevista una nuova eliminazione definitiva dalla gara.

Questa settimana, tra i candidati finiti al ballottaggio eliminatorio, spicca anche il nome del giovane cantante Lda, componente della squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Serale Amici 2022 sesta puntata, anticipazioni: ecco chi è finito al ballottaggio

Nel dettaglio, le anticipazioni della sesta puntata di Amici 2022 rivelano che come di consueto ci sono state tre nuove manche che hanno visto protagonisti gli allievi delle tre squadre di questa edizione.

Al termine di ogni manche, si è arrivati alla proclamazione del concorrente a rischio eliminazione dal cast del serale.

Trattasi di Dario, Nunzio e Lda: uno dei tre ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola di talento più famosa del piccolo schermo.

Le anticipazioni sul serale della sesta puntata rivelano che, il primo ad essere stato salvato e quindi graziato dalla giuria di Amici 2022 è stato il ballerino Dario.

Lda finisce a rischio eliminazione con Nunzio: spoiler Amici 2022 del 23 aprile

A seguire, tra Lda e Nunzio, ad avere la peggio e quindi a essere stato eliminato dalla trasmissione è il ballerino del team di Raimondo Todaro.

Nunzio è il nuovo eliminato di questa settimana e per lui, dopo aver affrontato e superato un bel po' di ballottaggi eliminatori, è giunto il momento di abbandonare definitivamente il cast del serale di questa ventunesima edizione.

E poi ancora le anticipazioni di questa sesta puntata di Amici 21 rivelano che nel corso delle varie manche c'è stata una coreografia che ha visto protagonisti Nunzio e Serena.

I due si sono esibiti con un passo a due che non è piaciuto per niente alla prof Celentano, al punto da dire che entrambi "non avevano ballato".

Celentano contro Peparini in studio: anticipazioni Amici 2022 sesta puntata

Ma, in questo nuovo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi, la prof Celentano si è ritrovata sul piede di guerra anche con la prof Veronica Peparini.

La discussione tra le due è nata durante il guanto di sfida tra Dario e Michele. La prof Celentano ha ribadito che, secondo il suo punto di vista, Dario non avrebbe le giuste proporzioni da ballerino e lo ha accusato di essere spocchioso.

La prof Peparini, però, non ha gradito queste affermazioni della collega ed ha difeso strenuamente Dario, componente del suo team.